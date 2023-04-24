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    • Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки Андреева из «Крыльев»

    Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки Андреева из «Крыльев»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

    «Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

    К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

    Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.

    Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

    Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», – сказал Азаров.

    • «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
    • В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2088

      nominum 24 минуты назад

      Бабахнула тяжёлая артиллерия. Ждём ответ от РФС?

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