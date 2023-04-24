Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки Андреева из «Крыльев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.

Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», – сказал Азаров.