Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки Андреева из «Крыльев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.
«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.
К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.
Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.
Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.
Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», – сказал Азаров.
- «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
- В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.