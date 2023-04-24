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    • Собчак: «Футбол в России раньше был в жопе, а сейчас я не знаю, как называется то место, где он»

    Собчак: «Футбол в России раньше был в жопе, а сейчас я не знаю, как называется то место, где он»

    Ютуб-блогер, медиаменеджер Ксения Собчак оценила уровень футбола в России.

    «Футбол и раньше у нас был в жопе. А сейчас я не знаю, как называется то место, где он находится.

    Футбольные деятели молчат в России, потому что большинство денег в отрасли – бюджетные», – сказала Собчак на своем ютуб-канале.

    • Российский футбол уже больше года отстранен от международного.
    • С 2019 года РПЛ выигрывает одна и та же команда – «Зенит».
    • Собчак делала интервью с футбольными людьми: Леонидом Слуцким, Федором Смоловым и другими.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6404

      Давид59 1 минуту назад

      Молодец. Следствие уже назвала. Давай теперь про причину

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55675

      MaxRnD 6 минут назад

      Куда "оно" лезет ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Juic 10 минут назад

      Сейчас футбол в Собчак))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6404

      Давид59 10 минут назад

      Ксюша, а почему футбол в этом месте? Не знаешь? Спроси у крёстного

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