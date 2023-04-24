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  • Собчак: «Футбол в России раньше был в жопе, а сейчас я не знаю, как называется то место, где он»

Собчак: «Футбол в России раньше был в жопе, а сейчас я не знаю, как называется то место, где он»

24 апреля 2023, 12:44
24

Ютуб-блогер, медиаменеджер Ксения Собчак оценила уровень футбола в России.

«Футбол и раньше у нас был в жопе. А сейчас я не знаю, как называется то место, где он находится.

Футбольные деятели молчат в России, потому что большинство денег в отрасли – бюджетные», – сказала Собчак на своем ютуб-канале.

  • Российский футбол уже больше года отстранен от международного.
  • С 2019 года РПЛ выигрывает одна и та же команда – «Зенит».
  • Собчак делала интервью с футбольными людьми: Леонидом Слуцким, Федором Смоловым и другими.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (24)
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Давид59
1682330234
Ксюша, а почему футбол в этом месте? Не знаешь? Спроси у крёстного
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MaxRnD
1682330468
Куда "оно" лезет ?
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Давид59
1682330779
Молодец. Следствие уже назвала. Давай теперь про причину
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ilichkadr
1682330997
Это кто такой медиаменеджер, который ничего не умеет делать?
Ответить
witalik
1682338146
Дорогие товарищи, это просто отлично, что скандально-стервозная Ксюша вписалась в эту тему. Итак, госпожи Собчак, Смородская, Салихова, к барьеру. Мужики, это будет бабская заруба закиданных ворованных баблом тварей в юбках, что нам и не снилось, октагон отдыхает...
Ответить
subbotaspartak
1682341413
Прискакала...
Ответить
witalik
1682343642
Полагаю, что и жёнам футболёров хватит жопами и сиськами крутить, пора вписываться в обсуждение игры их кумиров...
Ответить
Ollegator
1682348013
С каких пор тут конный спорт?
Ответить
GoLenaStop
1682457050
А, ведь стоит поржать над этой клячей... заслужила!
Ответить
aldo conte
1682500183
Эта "специалистка по футболу" знает, чем корнер отличается от офсайда?
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