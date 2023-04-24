Собчак: «Футбол в России раньше был в жопе, а сейчас я не знаю, как называется то место, где он»

Ютуб-блогер, медиаменеджер Ксения Собчак оценила уровень футбола в России.
«Футбол и раньше у нас был в жопе. А сейчас я не знаю, как называется то место, где он находится.
Футбольные деятели молчат в России, потому что большинство денег в отрасли – бюджетные», – сказала Собчак на своем ютуб-канале.
- Российский футбол уже больше года отстранен от международного.
- С 2019 года РПЛ выигрывает одна и та же команда – «Зенит».
- Собчак делала интервью с футбольными людьми: Леонидом Слуцким, Федором Смоловым и другими.
Источник: «Бомбардир»