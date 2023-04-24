Бубнов назвал главную проблему ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«ЦСКА, поведя в счeте и получив преимущество в одного игрока, в принципе всe правильно делал. Конечно, имея такое количество моментов, надо было обязательно забивать второй мяч. Тогда бы все вопросы по результату матча были бы сняты.
Но главная проблема оказалась в реализации: при таком количестве остроты у ворот соперника найти возможность увеличить счeт армейцы не сумели», – заявил Бубнов.
- «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.
- ЦСКА упустил победу, пропустив на 87-й минуте.
- Клуб Федотова набрал 45 очков и занимает четвертое место в РПЛ.
Источник: Sportbox