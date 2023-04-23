Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом»

    «Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с решением судей засчитать гол «Ростова» на 50-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Урала».

    «Цирк! Полнейший! С такими повторами засчитать гол «Ростова» – это караул», – написал Генич.

    UPD. Через несколько минут Генич опубликовал пост с извинениями.

    «Виноват! Поторопился. Приношу всем свои извинения. Гол чистый», – написал журналист.

    UPD. Потом Генич удалил оба поста.

    «Отдыхаем. Предыдущие два поста удалил. Комментарии закрыл. Смотрим футбол не торопясь», – объяснил комментатор.

    Новости по теме
    РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту» 12
    «Урал» – «Ростов»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ 7
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Локомотив», «Урал» – «Ростов»
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29293

      JTherry 11 минут назад

      Генич - редиска, Ку-ху-ян - это окуенно..!)) 19 пеналь ростову, уррраа..!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14480

      Алексей З 11 минут назад

      Что его хаять , если в трансляции не было чётко видно , что мяч пересёк.
      Ни Генича надо ругать , а грёбанную систему видеоконтроля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Ниф-Ниф 26 минут назад

      Зачем его бред тиражируют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4239

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Этот генич уже всех задолбал. Вот где цирк и караул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      эд100 46 минут назад

      Полнейший цирк и караул!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 