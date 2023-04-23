«Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с решением судей засчитать гол «Ростова» на 50-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Урала».
«Цирк! Полнейший! С такими повторами засчитать гол «Ростова» – это караул», – написал Генич.
UPD. Через несколько минут Генич опубликовал пост с извинениями.
«Виноват! Поторопился. Приношу всем свои извинения. Гол чистый», – написал журналист.
UPD. Потом Генич удалил оба поста.
«Отдыхаем. Предыдущие два поста удалил. Комментарии закрыл. Смотрим футбол не торопясь», – объяснил комментатор.
- Матч в поле судит сочинец Павел Кукуян.
- Дубль оформил Николай Комличенко.
- «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
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Источник: телеграм-канал Константина Генича