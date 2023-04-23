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  • «Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом»

«Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом»

23 апреля 2023, 13:19
10

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласен с решением судей засчитать гол «Ростова» на 50-й минуте матча 24-го тура РПЛ против «Урала».

«Цирк! Полнейший! С такими повторами засчитать гол «Ростова» – это караул», – написал Генич.

UPD. Через несколько минут Генич опубликовал пост с извинениями.

«Виноват! Поторопился. Приношу всем свои извинения. Гол чистый», – написал журналист.

UPD. Потом Генич удалил оба поста.

«Отдыхаем. Предыдущие два поста удалил. Комментарии закрыл. Смотрим футбол не торопясь», – объяснил комментатор.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Генич Константин
Комментарии (10)
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эд100
1682246411
Полнейший цирк и караул!
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Иван Петров 1986
1682247403
Этот генич уже всех задолбал. Вот где цирк и караул.
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Ниф-Ниф
1682247608
Зачем его бред тиражируют?
Ответить
JTherry
1682248490
Генич - редиска, Ку-ху-ян - это окуенно..!)) 19 пеналь ростову, уррраа..!!!
Ответить
balam
1682250964
генич главклоун в этом цирке.напару с чердаком
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Чехов на Садовой
1682294679
А кто Генича в Росове обидел? Может раками отравился или балыка перекушал? Или ему когда-то физическое замечание сделали? Ну цепляется и цепляется, цепляется и цепляется. Ежели кто знает причину, поделитесь.
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