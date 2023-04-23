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    Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    – Что с Захаряном? Почему сегодня он не проявил себя?

    – А до этого он что-то показывал? Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть. Если есть проблемы с платежом, надо отдавать его в аренду. Посмотрим, что с ним произойдет через год в таком случае.

    У Арсена длинный контракт с «Динамо». Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, он станет обычным футболистом чемпионата России. Таким образом, мы его можем потерять, как личность и как футболиста.

    • Летом купить Захаряна хотел «Челси».
    • Игрок стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Захаряна 21 матч, 3 гола, 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      АЛЕКС 58 32 секунды назад

      Скорее не дорос! И не дорастёт уже никогда! Сбитый агентами и самомнением лётчик!

      0
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      Рейтинг: +542

      Бан 1 час назад

      В ФНЛ ему надо переезжать, сразу мотивация поднимется...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1901

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Распиарили агенты и журналюги посредственного игрочишку в клубе середняке РПЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5028

      neveldomha 2 часа назад

      Он перерос ноль и ушел в минус.

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      Рейтинг: +1814

      Artemka444 2 часа назад

      насмешил пипец!!!

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