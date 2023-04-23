Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

– Что с Захаряном? Почему сегодня он не проявил себя?

– А до этого он что-то показывал? Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть. Если есть проблемы с платежом, надо отдавать его в аренду. Посмотрим, что с ним произойдет через год в таком случае.

У Арсена длинный контракт с «Динамо». Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, он станет обычным футболистом чемпионата России. Таким образом, мы его можем потерять, как личность и как футболиста.