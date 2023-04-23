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Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать»

23 апреля 2023, 08:46
6

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника команды Арсена Захаряна в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

– Что с Захаряном? Почему сегодня он не проявил себя?

– А до этого он что-то показывал? Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть. Если есть проблемы с платежом, надо отдавать его в аренду. Посмотрим, что с ним произойдет через год в таком случае.

У Арсена длинный контракт с «Динамо». Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, он станет обычным футболистом чемпионата России. Таким образом, мы его можем потерять, как личность и как футболиста.

  • Летом купить Захаряна хотел «Челси».
  • Игрок стоит 15 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Захаряна 21 матч, 3 гола, 6 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (6)
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Artemka444
1682229419
насмешил пипец!!!
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neveldomha
1682230293
Он перерос ноль и ушел в минус.
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Бан
1682232409
В ФНЛ ему надо переезжать, сразу мотивация поднимется...
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АЛЕКС 58
1682237692
Скорее не дорос! И не дорастёт уже никогда! Сбитый агентами и самомнением лётчик!
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ААМ
1682239669
Судя по матчу с "Зенитом", я бы этого не сказал
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zigbert
1682254165
Что то не заметно что он перерос РПЛ. В матче с Зенитом его даже заменили.
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