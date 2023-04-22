Кан – о поражениях «Баварии»: «Мы в яме, но Тухель – это последний, кого мы должны обсуждать»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан призвал не критиковать главного тренера Томаса Тухеля.

После назначения Тухеля команда провела 7 матчей, выиграв 2 раза.

При этом тренере клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Сегодня «Бавария» покинула 1-е место в таблице Бундеслиги.

«Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он делает все возможное, чтобы команда двигалась вперед.

Мы недостаточно делаем на поле. Мы вновь в яме. Ответственность на каждом из нас, ее нужно принять. Я не собираюсь отступать», – сказал Кан.