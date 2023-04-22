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  • Кан – о поражениях «Баварии»: «Мы в яме, но Тухель – это последний, кого мы должны обсуждать»

Кан – о поражениях «Баварии»: «Мы в яме, но Тухель – это последний, кого мы должны обсуждать»

22 апреля 2023, 23:10
4

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан призвал не критиковать главного тренера Томаса Тухеля.

  • После назначения Тухеля команда провела 7 матчей, выиграв 2 раза.
  • При этом тренере клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
  • Сегодня «Бавария» покинула 1-е место в таблице Бундеслиги.

«Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он делает все возможное, чтобы команда двигалась вперед.

Мы недостаточно делаем на поле. Мы вновь в яме. Ответственность на каждом из нас, ее нужно принять. Я не собираюсь отступать», – сказал Кан.

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Тухель Томас
Комментарии (4)
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jek718875
1682194639
Это интервью мне напомнило Л.Слуцкого,когда он тренировал сборную, после одного из матчей он сказал:Мы гавно
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lipatov32
1682194843
И нах было Нагельсманн гнать? Вопрос!?!?
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lNeTl
1682229788
"Тухлый" виновен в проигрыше. Проигрывают тренеры, выигрывают игроки.
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BlackMurder
1682318817
Фраза с фильма такси - мы в дерьме)
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