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    • Кан – о поражениях «Баварии»: «Мы в яме, но Тухель – это последний, кого мы должны обсуждать»

    Кан – о поражениях «Баварии»: «Мы в яме, но Тухель – это последний, кого мы должны обсуждать»

    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан призвал не критиковать главного тренера Томаса Тухеля.

    • После назначения Тухеля команда провела 7 матчей, выиграв 2 раза.
    • При этом тренере клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
    • Сегодня «Бавария» покинула 1-е место в таблице Бундеслиги.

    «Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он делает все возможное, чтобы команда двигалась вперед.

    Мы недостаточно делаем на поле. Мы вновь в яме. Ответственность на каждом из нас, ее нужно принять. Я не собираюсь отступать», – сказал Кан.

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    Источник: Bild

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    22.04.2023 23:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +514

      lipatov32 1 час назад

      И нах было Нагельсманн гнать? Вопрос!?!?

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      Ответить
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      Рейтинг: +2107

      jek718875 1 час назад

      Это интервью мне напомнило Л.Слуцкого,когда он тренировал сборную, после одного из матчей он сказал:Мы гавно

      0
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