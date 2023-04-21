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    • В РФС ответили на претензии по поводу встречи судей со «Спартаком»

    В РФС ответили на претензии по поводу встречи судей со «Спартаком»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил члену совета директоров «Динамо» Дмитрию Гафину, которому не понравилось, что «Спартак» проводил встречу с судьями. Аналогичные претензии выражал и «Урал» в лице президента Григория Иванова.

    «Мы встречаемся абсолютно со всеми клубами в рамках лицензирования. И с «Динамо» мы тоже встретимся. Не очень понимаю суть этой новости. В прошлом году мы говорили с большей половиной команд РПЛ. «Спартак» изъявил желание поговорить, мы с ними встретились.

    Если «Динамо» захочет поговорить, то мы встретимся и с ними. Мы абсолютно открыты для всех. Если бы мы отказали «Динамо» или ЦСКА, а пообщались со «Спартаком», то тут была бы новость. Но мы встречаемся с любым клубом, который этого захочет», – сказал Каманцев.

    • Гафин выразил недовольство 2 недели назад после матча со «Спартаком» (3:3).
    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • «Спартак» занимает 3-ю строчку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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