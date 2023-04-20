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    • «Севилья» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги Европы

    «Севилья» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги Европы

    «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

    • Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.

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    Севилья: Буну, Баде, Маркао, Гудель, Навас, Акунья, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела, Эн-Несири.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Далот, Эриксен, Каземиро, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.

    Источник: сайт УЕФА

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