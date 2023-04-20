«Севилья» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги Европы

«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
- Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.
Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Севилья: Буну, Баде, Маркао, Гудель, Навас, Акунья, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела, Эн-Несири.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Далот, Эриксен, Каземиро, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.
Источник: сайт УЕФА