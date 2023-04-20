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    • Бальде назвал российского футболиста, который будет играть в европейском топ-клубе

    Бальде назвал российского футболиста, который будет играть в европейском топ-клубе

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался об экс-одноклубнике Александре Головине.

    «Александр Головин – мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах.

    Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек», – заявил Бальде.

    • Головин забил 7 голов и отдал 7 ассистов в этом сезоне Лиги 1.
    • Он повторил личный рекорд в чемпионате Франции по системе «гол+пас».

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    Источник: «РБ Спорт»

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