Бальде назвал российского футболиста, который будет играть в европейском топ-клубе

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался об экс-одноклубнике Александре Головине.
«Александр Головин – мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах.
Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек», – заявил Бальде.
- Головин забил 7 голов и отдал 7 ассистов в этом сезоне Лиги 1.
- Он повторил личный рекорд в чемпионате Франции по системе «гол+пас».
Источник: «РБ Спорт»