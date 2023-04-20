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    Миланское дерби в ЛЧ: у «Интера» ни одной победы, было даже техническое поражение

    «Милан» и «Интер» провели уже более 200 очных матчей. Новая глава противостояния придется на 1/2 финала Лиги чемпионов-2022/23.

    Команды сыграют 10 и 16 мая. Это будет их третья встреча в плей-офф главного еврокубка.

    Ранее «Милан» и «Интер» боролись друг с другом в ЛЧ в сезонах 2002/03 и 2004/05.

    2002/03

    «Милан» прошел дальше благодаря правилу гостевого гола. Это парадокс, учитывая, что обе команды играют на одном стадионе, но правила есть правила.

    «Интер» «на выезде» сыграл вничью 0:0, а «дома» – 1:1.

    2004/05

    Спустя два года «Милан» в 1/4 финала ЛЧ выбил соперника абсолютно по делу. 2:0 в первом матче и техническое поражение для «Интера» в ответке. Причина «технаря» – действия фанатов.

    Так что у «Интера» пока нет побед над «Миланом» в Лиге чемпионов. Но есть обоснованная надежда, что в этом сезоне статистика улучшится.

    Дело в том, что в текущей кампании «Интер» уже дважды обыгрывал «Милан».

    • «Милан» – «Интер» – 3:2 (3 сентября, Серия А)
    • «Интер» – «Милан» – 3:0 (18 января, Суперкубок Италии)
    • «Интер» – «Милан» – 1:0 (5 февраля, Серия А)

    Кстати, впервые в истории за один сезон будет пять миланских дерби. Тоже важный исторический факт.

    Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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