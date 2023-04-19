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    Дзагоев назвал тренера ЦСКА, которого слал ***

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что у него были натянутые отношения с экс-тренером команды Зико.

    «Однажды Зико отправил меня в дубль – просто, ни с чего. Сказал, чтоб я и на базу не заезжал. Спрашиваю через переводчика, что это за тема. Зико ответил: «Я так решил. И вообще, ты в 18 лет подходишь и задаешь мне вопросы?..».

    Я говорю переводчику: «Скажи, чтоб он шел *** [нафиг]» – рассказал Дзагоев.

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    Источник: «Бомбардир»

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