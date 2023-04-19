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    Многие партнеры отвернулись от Мане после драки, но он не намерен уходить из «Баварии»

    Инсайды сообщают, что от игрока «Баварии» Садио Мане отвернулись многие партнеры.

    После конфликта сенегальца с Лероем Сане от Мане дистанцировались. Главный тренер Томас Тухель, как и клуб, не видят будущего у футболиста в Мюнхене, пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

    При этом сам Мане не намерен покидать «Баварию», несмотря на давление. Он хочет переломить ситуацию и остаться в клубе.

    • Мане ударил Сане по лицу.
    • Инцидент произошел после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.
    • Сенегальца отстранили на 1 матч.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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