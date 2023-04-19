Многие партнеры отвернулись от Мане после драки, но он не намерен уходить из «Баварии»

Инсайды сообщают, что от игрока «Баварии» Садио Мане отвернулись многие партнеры.

После конфликта сенегальца с Лероем Сане от Мане дистанцировались. Главный тренер Томас Тухель, как и клуб, не видят будущего у футболиста в Мюнхене, пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

При этом сам Мане не намерен покидать «Баварию», несмотря на давление. Он хочет переломить ситуацию и остаться в клубе.