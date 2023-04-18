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  • Крымские клубы могут включить во Вторую лигу без членства в РФС, чтобы избежать санкций УЕФА

Крымские клубы могут включить во Вторую лигу без членства в РФС, чтобы избежать санкций УЕФА

18 апреля 2023, 21:19
15

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об интеграции крымских клубов в состав РФС.

— Логическая цепочка такая: если мы принимаем крымские клубы, значит, мы не будем в УЕФА.

— Нет. Что значит принимаем? Если принимаем членами РФС, то может быть. Крымские же команды — детские и любительские — участвуют в соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.

— Но мы же не можем взять их во вторую лигу, не включив в РФС.

— Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС, но участвуют в наших соревнованиях.

  • Ранее сообщалось, что четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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ArReal
1681842252
Какие санкции???УЕФА нас исключила неправомерно, так чего боятся глупцы? нужно пока нас там нет делать то, что нам надо!
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Fialet
1681842629
Во что страна превратилась, запад пинает Россию как хочет, а эти терпилы ещё продолжают смотреть в рот гейропе.
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eugen-han
1681843041
Да хватит уже наверное действовать с оглядкой на санкции,- это ни к чему хорошему не приведёт. Ещё вчера надо было начать интегрировать крымский футбол в общероссийский. Сегодня уже надо думать про новые территории, которые завтра надо будет тоже как-то вписывать опять же в российский футбол. УЕФА пусть думает, как бы им сохранить свою организацию в будущем из-за возможного прекращения финансирования или её отсутствия по ряду об'ективным экономическим причинам.
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Napaleon Banapart
1681843178
Проще говоря хотят и рыбку съесть и руки не испачкать...
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Пингвины Антарктиды
1681843945
А что насчёт футзала Крыма? Предлагаю футзальные команды заигрывать в ФИФУСА, которая конкурирукет с ФИФА за первенство в футзале, включая представительство футзала на летних Олимпиадах например
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Боров мясной
1681844435
что за ссыкуны! и так нигде не играем, чего бояться.
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BRO_football
1681845265
Эх, теперь понятно почему российский футбол в такой заднице! Потому что генеральный секретарь РФС полнейший некомпетентный идиот!
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slavа0508
1681847620
Вы ребятки определитесь Крым наш или нет . если наш то просто и смотреть не надо не на кого ..... тем более ближайшие 10 -15 лет нас не кто не вернёт в Европу ...
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mutabor0992
1681850112
Какой же бардак пилять!Многие клубы не являются ЧЛЕНАМИ рфс.Это как?Какой то пиратский корабль.
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Vitaly1960
1681853548
В условиях нынешних санкций нужно просто положить на УЕФА и развивать российский футбол в новых регионах! На... они нам нужны, если нам перекрыли везде кислород! Будем вариться в своём котле и здесь они нам не указ! А, позднее, время рассудит и пускай они нас позовут, а не мы их будем просить . и никаких проплат каких -нибудь членских взносов!!!
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