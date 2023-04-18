Крымские клубы могут включить во Вторую лигу без членства в РФС, чтобы избежать санкций УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об интеграции крымских клубов в состав РФС.

— Логическая цепочка такая: если мы принимаем крымские клубы, значит, мы не будем в УЕФА.

— Нет. Что значит принимаем? Если принимаем членами РФС, то может быть. Крымские же команды — детские и любительские — участвуют в соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.

— Но мы же не можем взять их во вторую лигу, не включив в РФС.

— Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС, но участвуют в наших соревнованиях.