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    Крымские клубы могут включить во Вторую лигу без членства в РФС, чтобы избежать санкций УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об интеграции крымских клубов в состав РФС.

    — Логическая цепочка такая: если мы принимаем крымские клубы, значит, мы не будем в УЕФА.

    — Нет. Что значит принимаем? Если принимаем членами РФС, то может быть. Крымские же команды — детские и любительские — участвуют в соревнованиях, которые проводятся в том числе и на территории России.

    — Но мы же не можем взять их во вторую лигу, не включив в РФС.

    — Почему? У нас многие клубы не являются членами РФС, но участвуют в наших соревнованиях.

    • Ранее сообщалось, что четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4303

      mutabor0992 24 минуты назад

      Какой же бардак пилять!Многие клубы не являются ЧЛЕНАМИ рфс.Это как?Какой то пиратский корабль.

      0
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      Рейтинг: +11496

      alp 59 минут назад

      а эти кретины все санкций уефа боятся? я х#ею, дорогая редакция....

      0
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      Рейтинг: +26868

      slavutiq70 1 час назад

      Вы ребятки определитесь Крым наш или нет . если наш то просто и смотреть не надо не на кого ..... тем более ближайшие 10 -15 лет нас не кто не вернёт в Европу ...

      1
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      Рейтинг: +12176

      BRO_football 1 час назад

      Эх, теперь понятно почему российский футбол в такой заднице! Потому что генеральный секретарь РФС полнейший некомпетентный идиот!

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      Рейтинг: +252

      Боров мясной 1 час назад

      что за ссыкуны! и так нигде не играем, чего бояться.

      1
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      Рейтинг: +25

      Пингвины Антарктиды 2 часа назад

      А что насчёт футзала Крыма? Предлагаю футзальные команды заигрывать в ФИФУСА, которая конкурирукет с ФИФА за первенство в футзале, включая представительство футзала на летних Олимпиадах например

      1
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      Рейтинг: +203

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Проще говоря хотят и рыбку съесть и руки не испачкать...

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      Рейтинг: +525

      eugen-han 2 часа назад

      Да хватит уже наверное действовать с оглядкой на санкции,- это ни к чему хорошему не приведёт. Ещё вчера надо было начать интегрировать крымский футбол в общероссийский. Сегодня уже надо думать про новые территории, которые завтра надо будет тоже как-то вписывать опять же в российский футбол. УЕФА пусть думает, как бы им сохранить свою организацию в будущем из-за возможного прекращения финансирования или её отсутствия по ряду об'ективным экономическим причинам.

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      Рейтинг: +1686

      vmonomah17 > eugen-han 2 часа назад

      Да кому нужны эти крымские клубы? Вторая лига это их потолок. Из-за них нам с еврокубками можно будет попрощаться навсегда.

      0
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      Рейтинг: +252

      Боров мясной > vmonomah17 1 час назад

      никто нас не вернет в ЕК в ближайшие пять лет, минимум. еще стрелять будут три года не меньше.

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      Рейтинг: +58

      Koorantt > eugen-han 1 час назад

      чел в параллельной реальности похоже живёт

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      Рейтинг: +1698

      Fialet 2 часа назад

      Во что страна превратилась, запад пинает Россию как хочет, а эти терпилы ещё продолжают смотреть в рот гейропе.

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      Рейтинг: +252

      Боров мясной > Fialet 1 час назад

      у них там недвижимость , надеются что если они будут сраку отставлять, им их домики оставят!

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      Рейтинг: +6095

      AtticusFinch 2 часа назад

      Какие санкции???УЕФА нас исключила неправомерно, так чего боятся глупцы? нужно пока нас там нет делать то, что нам надо!

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