У «Ньюкасла» 16 трансферных целей на лето: в списке есть бывший игрок РПЛ

«Ньюкасл» решил серьезно усилить состав летом 2023 года.

У клуба АПЛ есть список из 16 футболистов, которые могли бы по окончании сезона перебраться на «Сент-Джеймс Парк».

В лонг-лист попал вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».

Цель «Ньюкасла» – подписать четыре игрока. Трансферный список выглядит так: