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    У «Ньюкасла» 16 трансферных целей на лето: в списке есть бывший игрок РПЛ

    «Ньюкасл» решил серьезно усилить состав летом 2023 года.

    У клуба АПЛ есть список из 16 футболистов, которые могли бы по окончании сезона перебраться на «Сент-Джеймс Парк».

    В лонг-лист попал вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».

    Цель «Ньюкасла» – подписать четыре игрока. Трансферный список выглядит так:

    1. Джеймс Мэддисон («Лестер»)
    2. Харви Барнс («Лестер»)
    3. Мойзес Кайседо («Брайтон»)
    4. Каору Митома («Брайтон»)
    5. Калвин Филлипс («Манчестер Сити»)
    6. Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»)
    7. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
    8. Деклан Райс («Вест Хэм»)
    9. Киран Тирни («Арсенал»)
    10. Конор Галлахер («Челси»)
    11. Айван Тони («Брентфорд»)
    12. Маркус Тюрам («Боруссия» М)
    13. Габриэль Вейга («Сельта»)
    14. Мусса Диаби («Байер»)
    15. Виктор Осимхен («Наполи»)
    16. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

    Источник: The Telegraph

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    17.04.2023 23:24
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