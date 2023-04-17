У «Ньюкасла» 16 трансферных целей на лето: в списке есть бывший игрок РПЛ

«Ньюкасл» решил серьезно усилить состав летом 2023 года.
У клуба АПЛ есть список из 16 футболистов, которые могли бы по окончании сезона перебраться на «Сент-Джеймс Парк».
В лонг-лист попал вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».
Цель «Ньюкасла» – подписать четыре игрока. Трансферный список выглядит так:
- Джеймс Мэддисон («Лестер»)
- Харви Барнс («Лестер»)
- Мойзес Кайседо («Брайтон»)
- Каору Митома («Брайтон»)
- Калвин Филлипс («Манчестер Сити»)
- Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»)
- Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
- Деклан Райс («Вест Хэм»)
- Киран Тирни («Арсенал»)
- Конор Галлахер («Челси»)
- Айван Тони («Брентфорд»)
- Маркус Тюрам («Боруссия» М)
- Габриэль Вейга («Сельта»)
- Мусса Диаби («Байер»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Хвича Кварацхелия («Наполи»)
Источник: The Telegraph