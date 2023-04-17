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РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона-2023/24

17 апреля 2023, 21:35
3

РПЛ обсуждает с клубами структуру календаря на следующий сезон.

Сейчас рассматриваются два варианта – со стартом чемпионата 16 или 23 июля.

1. Первый вариант (основной) – Суперкубок – 15 июля, старт чемпионата – 23 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 10 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

2. Второй вариант – Суперкубок – 8 июля, старт чемпионата – 16 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 3 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

В обоих случаях в проекте структуры стоят даты международных матчей сборной России (в частности, 12-20 июня, на эти сроки запланирован турнир в Азии).

РПЛ определится с точными датами, когда появится ясность с участием сборной в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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alex1951
1681760666
Идиоты.... Нет баб,которые не дают,есть мужики ,которые не умеют брать... Т.е. надо кому надо в Европе дать...на каждом лбу своя цена и Россия будет в Европе! И тогда вашему календарю - грош цена! Об этом надо думать,а не календарики противные сочинять...
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TOMSON
1681769700
Те разница только на неделю раньше или позже начать?
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моэм
1681770123
Между этими яйцами почти никакой разницы ....и на что потратили столько пердячего пара ?....гора родила мышь.
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