РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона-2023/24

РПЛ обсуждает с клубами структуру календаря на следующий сезон.

Сейчас рассматриваются два варианта – со стартом чемпионата 16 или 23 июля.

1. Первый вариант (основной) – Суперкубок – 15 июля, старт чемпионата – 23 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 10 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

2. Второй вариант – Суперкубок – 8 июля, старт чемпионата – 16 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 3 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

В обоих случаях в проекте структуры стоят даты международных матчей сборной России (в частности, 12-20 июня, на эти сроки запланирован турнир в Азии).

РПЛ определится с точными датами, когда появится ясность с участием сборной в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).