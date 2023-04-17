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    РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона-2023/24

    РПЛ обсуждает с клубами структуру календаря на следующий сезон.

    Сейчас рассматриваются два варианта – со стартом чемпионата 16 или 23 июля.

    1. Первый вариант (основной) – Суперкубок – 15 июля, старт чемпионата – 23 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 10 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

    2. Второй вариант – Суперкубок – 8 июля, старт чемпионата – 16 июля, до зимней паузы 18 туров, 18-й тур – 3 декабря, возобновление чемпионата – 3 марта, финиш – 26 мая.

    В обоих случаях в проекте структуры стоят даты международных матчей сборной России (в частности, 12-20 июня, на эти сроки запланирован турнир в Азии).

    РПЛ определится с точными датами, когда появится ясность с участием сборной в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11586

      alex1951 40 минут назад

      Идиоты.... Нет баб,которые не дают,есть мужики ,которые не умеют брать...
      Т.е. надо кому надо в Европе дать...на каждом лбу своя цена и Россия будет в Европе!
      И тогда вашему календарю - грош цена!
      Об этом надо думать,а не календарики противные сочинять...

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