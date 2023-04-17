Мостовой отреагировал на включение в состав «Спартака» на ретроматч с «Динамо»

Александр Мостовой прокомментировал приглашение поучаствовать в ретроматче «Динамо» и «Спартака».

Игра будет посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве.

Она состоится 1 мая в Волгограде.

Полные составы команд можно посмотреть здесь.

«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился.

Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича [Романцева], которого давно не видел и не слышал», – сказал Мостовой.