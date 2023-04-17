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  • Мостовой отреагировал на включение в состав «Спартака» на ретроматч с «Динамо»

Мостовой отреагировал на включение в состав «Спартака» на ретроматч с «Динамо»

17 апреля 2023, 20:18
5

Александр Мостовой прокомментировал приглашение поучаствовать в ретроматче «Динамо» и «Спартака».

  • Игра будет посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве.
  • Она состоится 1 мая в Волгограде.
  • Полные составы команд можно посмотреть здесь.

«Когда эта идея прозвучала, я с удовольствием откликнулся. Много лет меня никто не привлекал, поэтому я с радостью согласился.

Рад снова сыграть под руководством Олега Ивановича [Романцева], которого давно не видел и не слышал», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мостовой Александр
Комментарии (5)
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alefreddy
1681765596
может из него негатив сгинет
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моэм
1681769758
А может и вправду зря...." ...уронили Сашку на пол , оторвали мишке лапу , всё равно его не брошу , потому что он хороший ...."....может Мост и вправду хороший , просто затравленный и ему надо дать шанс , глядишь и оттает ....ведь он прославил красно - белое знамя и дома и за рубежом намного сильнее многих ...именно при нём , в паре в Карпиным, заштатная Сельта оставляла за бортом еврокубков зубров вроде Юве, Ливерпуля , Бенфики , Аякса и Милана ....за что и получил кличку "Царь"
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egor tikhonov
1681793210
больничка пошла на пользу....
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SLADE2019
1681796037
Все правильно, Александр. Нормальный тренер, значит, как правило и нормальный состав. Непонятно только, почему Веретенников динамовцем стал и Есиповым напару? Что своих игроков мало? Хорошего матча, Александр.
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