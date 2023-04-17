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    Непомнящий назвал лучшего форварда РПЛ

    Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «То, что Артем Дзюба – один из лидеров сегодняшнего «Локомотива», – однозначно. Не думаю, что он озабочен получением капитанской повязки, но все может быть. По крайней мере, он полностью подходит на роль капитана.

    Он ведь и без повязки главный в раздевалке и на поле. За небольшой промежуток забил уже шесть мячей, вчера сделал три голевые передачи, очень хорошо двигался на синтетическом газоне, будто молодой.

    Не могу сказать, что я восхищен его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате», – заявил Непомнящий.

    • 34-летний Дзюба перешел в «Локо» в феврале.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 6 матчах РПЛ.
    • «Локомотив» после зимней паузы не выиграл в чемпионате только у «Зенита».

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    Источник: RT

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