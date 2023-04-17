Названа сумма, которую Китай заплатит за трансляцию матчей ФНЛ

Стало известно, сколько Китай заплатит ФНЛ за трансляцию матчей Первой лиги.

Сообщалось, что Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ.

Сторона предложила 50 тысяч долларов.

«ФНЛ продала права на показ матчей в Китае. Сегодня об этом объявят официально.

По моим данным, сумма контракта за показ 75 матчей составила около 900 000 рублей. При этом, часть из этой суммы еще придется заплатить посредникам.

Таким образом, на показе каждого из матчей в Китае, Лучшая Лига Мира заработает по 10-12 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».