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    Китай купил права на показ ФНЛ и предложил 50 тысяч долларов за РПЛ

    ФНЛ (Первая лига) продала права на трансляции в Китае. Стороны уже договорились, завтра лига официально объявит о сделке.

    Кроме того, Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ. Сторона предложила 50 тысяч долларов.

    «В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку. У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», – пишет источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.04.2023 21:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4391

      Spirit_78 2 минуты назад

      Интересно, сколько человек в Китае будет смотреть ФНЛ)

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      Рейтинг: +1485

      elessar arnor 11 минут назад

      друзья они такие)

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 1 час назад

      ДАЖЕ КНР этот футбол не нужен

      0
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      Рейтинг: +2412

      baden69 1 час назад

      Мы торгуем в рублях...)))
      50 тысяч рублей нужно было предлагать...

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      Рейтинг: +26865

      slavutiq70 1 час назад

      Смешно . как то ...

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      Ответить
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      Рейтинг: +22037

      Persona_non_Grata > slavutiq70 1 час назад

      Ничего смешного - процесс "интеграции" запущен ... (

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