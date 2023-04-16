Китай купил права на показ ФНЛ и предложил 50 тысяч долларов за РПЛ

ФНЛ (Первая лига) продала права на трансляции в Китае. Стороны уже договорились, завтра лига официально объявит о сделке.

Кроме того, Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ. Сторона предложила 50 тысяч долларов.

«В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку. У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», – пишет источник.