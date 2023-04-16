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  • Китай купил права на показ ФНЛ и предложил 50 тысяч долларов за РПЛ

Китай купил права на показ ФНЛ и предложил 50 тысяч долларов за РПЛ

16 апреля 2023, 21:56
13

ФНЛ (Первая лига) продала права на трансляции в Китае. Стороны уже договорились, завтра лига официально объявит о сделке.

Кроме того, Китай хочет приобрести права на показ матчей РПЛ. Сторона предложила 50 тысяч долларов.

«В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку. У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в Лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», – пишет источник.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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baden69
1681672623
Мы торгуем в рублях...))) 50 тысяч рублей нужно было предлагать...
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Бриг
1681674197
ДАЖЕ КНР этот футбол не нужен
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Spirit_78
1681679197
Интересно, сколько человек в Китае будет смотреть ФНЛ)
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acor94
1681706241
А как же расхваленные юани? Или они так изащренно избавляются от валюты тратя на ненужное?))
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Skull_Boy
1681707378
Ваши платные подписки в России никому не нужны, а тут про мир заговорили
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Oldtrafford83
1681708188
Точно Китай, а не Монголия?)
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Kollljan
1681709811
Для РПЛ это даже много.
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SLADE2019
1681711752
Да уж, больше на пощечину похоже, чем на предложение. Что касается ФНЛ, то может быть это запоздалая первоапрельская шутка?
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paracetamol
1681715788
50 тысяч долларов за РПЛ - это копейки!
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serglider
1681965281
Если они за РПЛ 50К предложили, за ФНЛ они полюбасу меньше заплатили))) Вот меня интересует сколько? 25К? 30К?
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