Экс-гендиректор «Спартака»: «Федун мешал клубу, а не помогал»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил эпоху Леонида Федуна в московской команде.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.
Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал Первак.
Источник: «РБ Спорт»