Экс-гендиректор «Спартака»: «Федун мешал клубу, а не помогал»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил эпоху Леонида Федуна в московской команде.

Федун руководил клубом 18 лет.

При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.

Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал Первак.