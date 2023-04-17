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    Экс-гендиректор «Спартака»: «Федун мешал клубу, а не помогал»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил эпоху Леонида Федуна в московской команде.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

    «Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал.

    Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», – сказал Первак.

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    Источник: «РБ Спорт»

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