«Не могу сказать, что счастлив»: Карпин – после ничьей с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Зенитом». Команды сыграли вничью – 0:0

«Нормальный результат. Не могу сказать, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй – меньше. С чем связано – сами все знаете.

Мы говорили до матча, как не пропустить, как забить. Если бы сыграли два тайма, как первый, могли бы рассчитывать на большее. Но, учитывая силу «Зенита», уровень игроков, два тайма не так просто играть. Но только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока были силы, многое получалось, потом «Зенит» стал прессинговать по‑другому, где‑то не перестроились», – сказал Карпин.