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  • «Не могу сказать, что счастлив»: Карпин – после ничьей с «Зенитом»

«Не могу сказать, что счастлив»: Карпин – после ничьей с «Зенитом»

16 апреля 2023, 21:45
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Зенитом». Команды сыграли вничью – 0:0

«Нормальный результат. Не могу сказать, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй – меньше. С чем связано – сами все знаете.

Мы говорили до матча, как не пропустить, как забить. Если бы сыграли два тайма, как первый, могли бы рассчитывать на большее. Но, учитывая силу «Зенита», уровень игроков, два тайма не так просто играть. Но только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока были силы, многое получалось, потом «Зенит» стал прессинговать по‑другому, где‑то не перестроились», – сказал Карпин.

  • «Ростов» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 9 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Бриг
1681671920
А кто видел Карпина счастливым хоть раз?
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DOCTOR PENALTY
1681673535
Атаман клуба донского Валера притормозил сегодня неприкасаемых. Жаль приплющить не удалось.
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alex1951
1681704636
Да ,ладно Карпуша,прими ,как должное.... Зенит не обойти...это и коню понятно . Он ,как бы ,,вне конкурса,, А твое 2ое место тоже дорогого стоит ,а называется оно ,,вице-чемпион,, Что тоже неплохо звучит...
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