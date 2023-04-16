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    Кассано назвал гения среди тренеров

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу гением.

    «Футбол Гвардиолы – это самый красивый и прогрессивный. Он гений. Например, в этом году он открыл Джона Стоунза как опорника.

    Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри и близко не сравнятся с Гвардиолой. Среди итальянцев выделил бы Роберто Де Дзерби из «Брайтона», – сказал Кассано.

    • Гвардиола в Манчестере с 2016 года.
    • Он ни разу не брал с «Сити» Лигу чемпионов.
    • Сейчас в четвертьфинале ЛЧ манчестерцы играют с «Баварией».

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    Источник: Marca

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