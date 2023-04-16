Кассано назвал гения среди тренеров

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу гением.

«Футбол Гвардиолы – это самый красивый и прогрессивный. Он гений. Например, в этом году он открыл Джона Стоунза как опорника.

Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри и близко не сравнятся с Гвардиолой. Среди итальянцев выделил бы Роберто Де Дзерби из «Брайтона», – сказал Кассано.