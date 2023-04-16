Орлов упрекнул Дзюбу в отсутствии культуры и благородства

Спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему форвард Артем Дзюба не стал своим в «Зените».

«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром-Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Николас Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ.

Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — сказал Орлов.