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    Орлов упрекнул Дзюбу в отсутствии культуры и благородства

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему форвард Артем Дзюба не стал своим в «Зените».

    «Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром-Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Николас Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ.

    Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — сказал Орлов.

    • Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • Он выиграл с командой 4 чемпионства.
    • Сейчас Дзюба в «Локомотиве».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18038

      NewLife 24 минуты назад

      Когда зюба был в помойке, Орлов, a.k.a. флюгер, пел по-другому.

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