Орлов упрекнул Дзюбу в отсутствии культуры и благородства

Когда зюба был в помойке, Орлов, a.k.a. флюгер, пел по-другому.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему форвард Артем Дзюба не стал своим в «Зените».
«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром-Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Николас Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ.
Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — сказал Орлов.
- Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.
- Он выиграл с командой 4 чемпионства.
- Сейчас Дзюба в «Локомотиве».