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  • Юран прокомментировал второе подряд поражение «Пари НН» после его назначения

Юран прокомментировал второе подряд поражение «Пари НН» после его назначения

15 апреля 2023, 16:58
2

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги проигранного матча 23-го тура РПЛ против «Динамо».

  • Динамовцы добыли волевую победу со счетом 3:1.
  • Для Юрана эта игра стала второй во главе «Пари НН».
  • В обеих встречах нижегородцы потерпели поражения.

– Мы снова наступили на те же грабли: индивидуальные ошибки при пропущенных мячах. Я думаю, как минимум на ничью мы наиграли, нужно это признать. Но концовку десять минут провалили, ошиблись индивидуально.

Есть мастеровитые футболисты у «Динамо», им нельзя давать шанса – исполнят. Парням сказал, что молодцы. Видел, что они сражались и бились, не просто «бей‑беги» играли. Они выполняли то, о чем договаривались.

В целом у «Динамо» не было предпосылок, чтобы забить и нас обыграть. Индивидуальные ошибки, к сожалению, снова произошли и в первом, и во втором мяче. В третьем голе сложно понять, когда игрок выбегает из штрафной и начинает навязывать борьбу.

По самоотдаче и физическому состоянию команда очень хорошо выглядела, все‑таки мы играли с «Динамо». Конечно, хочется большего. Ничего, еще семь туров.

– Как этих ошибок избежать? Это все же психология или недостаток мастерства?

– Можно сказать, что это что‑то среднее. И начало, и концовка матча важны, где‑то усталость была у игроков, пропала концентрация. Соперник тоже заставляет ошибаться, индивидуально где‑то не хватает мастеровитости.

Если бы по делу нас обыграли, нужно было бы задуматься. А так, парни не давали «Динамо» начинать атаки, переключались на отбор.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Юран Сергей
Комментарии (2)
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ароба
1681573962
Надо убрат Негматулина
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ароба
1681574090
Три гола на совести Нигматуллина...
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