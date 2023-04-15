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    Юран прокомментировал второе подряд поражение «Пари НН» после его назначения

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги проигранного матча 23-го тура РПЛ против «Динамо».

    • Динамовцы добыли волевую победу со счетом 3:1.
    • Для Юрана эта игра стала второй во главе «Пари НН».
    • В обеих встречах нижегородцы потерпели поражения.

    – Мы снова наступили на те же грабли: индивидуальные ошибки при пропущенных мячах. Я думаю, как минимум на ничью мы наиграли, нужно это признать. Но концовку десять минут провалили, ошиблись индивидуально.

    Есть мастеровитые футболисты у «Динамо», им нельзя давать шанса – исполнят. Парням сказал, что молодцы. Видел, что они сражались и бились, не просто «бей‑беги» играли. Они выполняли то, о чем договаривались.

    В целом у «Динамо» не было предпосылок, чтобы забить и нас обыграть. Индивидуальные ошибки, к сожалению, снова произошли и в первом, и во втором мяче. В третьем голе сложно понять, когда игрок выбегает из штрафной и начинает навязывать борьбу.

    По самоотдаче и физическому состоянию команда очень хорошо выглядела, все‑таки мы играли с «Динамо». Конечно, хочется большего. Ничего, еще семь туров.

    – Как этих ошибок избежать? Это все же психология или недостаток мастерства?

    – Можно сказать, что это что‑то среднее. И начало, и концовка матча важны, где‑то усталость была у игроков, пропала концентрация. Соперник тоже заставляет ошибаться, индивидуально где‑то не хватает мастеровитости.

    Если бы по делу нас обыграли, нужно было бы задуматься. А так, парни не давали «Динамо» начинать атаки, переключались на отбор.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      ароба 10 минут назад

      Три гола на совести Нигматуллина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      ароба 12 минут назад

      Надо убрат Негматулина

      0
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