«Динамо» – «Пари НН»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

Цуко, опять нет Грулёва, или хотя бы Гладышева. Зато никчёмный Нгамалё тут как тут. Задолбал этот серб уже, когда его наконец-то нагонят ?
«Динамо» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Пари НН» – 13-е.
Динамо: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Тюкавин.
Пари НН: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.