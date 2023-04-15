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    «Динамо» – «Пари НН»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

    «Динамо» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Пари НН» – 13-е.

    Динамо: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Тюкавин.

    Пари НН: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5529

      neim 1 час назад

      Цуко, опять нет Грулёва, или хотя бы Гладышева. Зато никчёмный Нгамалё тут как тут. Задолбал этот серб уже, когда его наконец-то нагонят ?

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      Рейтинг: +622

      Янвapь 69 > neim 1 час назад

      Подготовься к игре, помассируй себе сфинктер дубиналом

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