РПЛ. «Динамо» победило «Пари НН» (3:1), уступая до 79-й минуты

«Динамо» дома одержало волевую победу над «Пари НН» со счетом 3:1 в 23-м туре РПЛ.

Сначала отличились нижегородцы – пенальти реализовал Денис Глушаков. На это столичная команда ответила голами Ярослава Гладышева, Даниила Фомина и Федора Смолова.

Набрав три очка, динамовцы поднялись с шестого на пятое место в таблице чемпионата России.

«Пари НН» остался на 13-й строчке – в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушаков (с пенальти), 67; 1:1 – Гладышев, 79; 2:1 – Фомин, 86; 3:1 – Смолов (с пенальти), 90+5.

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