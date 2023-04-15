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РПЛ. «Динамо» победило «Пари НН» (3:1), уступая до 79-й минуты

15 апреля 2023, 15:57
11

«Динамо» дома одержало волевую победу над «Пари НН» со счетом 3:1 в 23-м туре РПЛ.

Сначала отличились нижегородцы – пенальти реализовал Денис Глушаков. На это столичная команда ответила голами Ярослава Гладышева, Даниила Фомина и Федора Смолова.

Набрав три очка, динамовцы поднялись с шестого на пятое место в таблице чемпионата России.

«Пари НН» остался на 13-й строчке – в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушаков (с пенальти), 67; 1:1 – Гладышев, 79; 2:1 – Фомин, 86; 3:1 – Смолов (с пенальти), 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо
Комментарии (11)
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derrik2000
1681563615
Не повезло команде Юрана сёдни. Жаль... Я за Пари НН болел...
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JTherry
1681563870
если в воротах "дырка" от бублика, то будет гореть Нижний, как швед под Полтавой... все три гола на совести Нигматуллина...
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mamba9090909
1681563921
Расслабились в конце игры. А пенальти Динамо подарил судья, в добавленное время. Видимо боялся, что новгородцы сравняют счёт.)
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portero
1681564057
Воротчик конечно у Нижнего .... спит.
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DVOK68
1681564665
Ну,вот и подарок на 100 летие себе сделали.Достойно юбиляра.
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zigbert
1681586167
В первом тайме была равная игра, без особых моментов. После реализованного пенальти Глушаковым показалось что проблем Динамо не избежать но динамовцы сумели перехватить инициативу. Очень быстро Динамо сумело выйти вперед. Гол Смолова уже ничего не решал. Динамо с победой!
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