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    РПЛ. «Динамо» победило «Пари НН» (3:1), уступая до 79-й минуты

    «Динамо» дома одержало волевую победу над «Пари НН» со счетом 3:1 в 23-м туре РПЛ.

    Сначала отличились нижегородцы – пенальти реализовал Денис Глушаков. На это столичная команда ответила голами Ярослава Гладышева, Даниила Фомина и Федора Смолова.

    Набрав три очка, динамовцы поднялись с шестого на пятое место в таблице чемпионата России.

    «Пари НН» остался на 13-й строчке – в зоне стыков.

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Динамо (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глушаков (с пенальти), 67; 1:1 – Гладышев, 79; 2:1 – Фомин, 86; 3:1 – Смолов (с пенальти), 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18317

      DVOK68 2 часа назад

      Ну,вот и подарок на 100 летие себе сделали.Достойно юбиляра.

      0
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      Рейтинг: +67871

      portero 2 часа назад

      Воротчик конечно у Нижнего .... спит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7032

      mamba9090909 2 часа назад

      Расслабились в конце игры. А пенальти Динамо подарил судья, в добавленное время. Видимо боялся, что новгородцы сравняют счёт.)

      1
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      Рейтинг: +29216

      JTherry 3 часа назад

      если в воротах "дырка" от бублика, то будет гореть Нижний, как швед под Полтавой... все три гола на совести Нигматуллина...

      4
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      Рейтинг: +18317

      DVOK68 > JTherry 2 часа назад

      Руслан Нигматуллин чётче отыграл бы)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21200

      derrik2000 3 часа назад

      Не повезло команде Юрана сёдни.
      Жаль...
      Я за Пари НН болел...

      2
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      Рейтинг: +29

      witalik > derrik2000 2 часа назад

      Не жалейте. Команда НН мразей, недоумков и просто человеческих реальных сук... Пусть разбегается банда подонков, дебилов и неумех...Вы, скоты, сколько матчей в последние 10 минут просрали? Сулеймановы, Гоцюки, *******... Валите на... из футбола, вы, уроды, ни хера не можете, за....козлы в бутсах...

      0
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      Рейтинг: +5533

      neim > witalik 2 часа назад

      Много поставил что ли на НН ?

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      Рейтинг: +29

      witalik > derrik2000 2 часа назад

      Команда НН реально не в состоянии доиграть матч в 90 минут...

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      Рейтинг: +29

      witalik > neim 2 часа назад

      Не поставил ни копейки. Очень обидно, когда мужики сливают матчи, чем Пари НН и занимается...Я внятно пояснил свою позицию?...

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      Рейтинг: +924

      кaстрюлька 3 часа назад

      Тютюкавин - школа Комличенки

      3
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      Рейтинг: +5533

      neim > кaстрюлька 2 часа назад

      Да ладно. А то что ему по ноге вместо мяча саданули в штрафной, так это не считается ?

      1
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