Украина может сняться с отбора Евро, зарплата и неустойка Талалаева в «Химках» и другие новости

Глушенков рассказал об отчислении из «Локомотива».

«Будет досрочное чемпионство – я готовлюсь»: Орлов назвал точную дату, когда «Зенит» выиграет РПЛ.

Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте.

Глушенков: «Хочу забыть «Спартак» как страшный сон».

Семак заявил, что «Зенит» хочет встретиться с российскими судьями.

«Спартак» выпустил новую клубную куртку за 37 тысяч рублей.

Россия собирается отказаться от участия в новом турнире с азиатскими сборными.

Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения.

Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят.

В Петербурге оформили больше Fan ID, чем вместимость «Газпром Арены».