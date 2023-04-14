Глушенков: «Хочу забыть «Спартак» как страшный сон»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о «Спартаке».

— Первые два матча после рестарта у «Локомотива» были в Кубке — с нечужим тебе «Спартаком». Принципиальный соперник для тебя?

— Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами.

«Спартак» — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон.