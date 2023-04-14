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    Глушенков: «Хочу забыть «Спартак» как страшный сон»

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о «Спартаке».

    — Первые два матча после рестарта у «Локомотива» были в Кубке — с нечужим тебе «Спартаком». Принципиальный соперник для тебя?

    — Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами.

    «Спартак» — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон.

    • Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год.
    • Он провел всего 11 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +603

      Baggio1986 31 минуту назад

      Я думаю это взаимно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34050

      VVM1964 33 минуты назад

      Какай оказался мерзкий человечек ((( Тебя что в Спартак насильно привезли и там насильно держали, мучили и пытали ??? !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n > VVM1964 30 минут назад

      Дали шанс в одной из лучших команд России который Глушенков не использовал. Но виноват конечно Спартак!

      1
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      Рейтинг: +4098

      fakeid 1 час назад

      я тут был, гы-гы писал.

      0
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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n > fakeid 49 минут назад

      на лбу себе гы-гы выбей)))

      1
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      Рейтинг: +247

      RedMaksim97 > R_a_i_n 18 минут назад

      Друг другу вбейте

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