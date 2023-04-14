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Глушенков: «Хочу забыть «Спартак» как страшный сон»

14 апреля 2023, 12:33
9

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о «Спартаке».

— Первые два матча после рестарта у «Локомотива» были в Кубке — с нечужим тебе «Спартаком». Принципиальный соперник для тебя?

— Мне всегда хочется обыграть «Спартак», но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами.

«Спартак» — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон.

  • Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год.
  • Он провел всего 11 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим
Комментарии (9)
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VVM1964
1681467851
Какай оказался мерзкий человечек ((( Тебя что в Спартак насильно привезли и там насильно держали, мучили и пытали ??? !!!
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Baggio1986
1681467966
Я думаю это взаимно
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eugen-han
1681470890
Если честно, то Глушенков нашёл себе команду, где пока он играет в основе. Спартаку он был не нужен, а в Крыльях в аренде был игроком резерва, но только после от'езда Сергеева стал выходить на замену и играть в основе. Так что, когда ему поступило предложение, то он даже и не думал особо, в отличии от Пиняева, который всё таки двигался по возрастающей шкале развития и на момент перехода призадумался.
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Эном айс
1681471545
Вот и ещё один , у которого "осадочек остался". Притча о пропавших серебряных ложках, как и о пропавших серебряных медалях долго не даст теперь покоя "народной команде".
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alefreddy
1681477363
ничем себя не проявил а сейчас чуть получше играет
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Lilipyt
1681510654
Спартак для него страшный сон, а локомотив выкинул его как щенка. Вот он герой не знающий, что такое благодарность.
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