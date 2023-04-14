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  • Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте

Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте

14 апреля 2023, 10:59
24

Министерства молодежи и спорта Украины подготовило приказ, который запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии.

Сборная Украины может сняться с отборочного турнира к Евро-2024, так как национальная команда Белоруссии участвует в квалификации к турниру.

В случае нарушения требования Министерства спорта Украины спортивные федерации будут лишены статуса национальных.

  • Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
  • Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).

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Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2024 Украина
Комментарии (24)
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ilichkadr
1681459616
До укропов пока не дошло, что отборочный турнир к Евро-2024 может оказаться для Украины последним.
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Skull_Boy
1681460441
Предлагаю вам выйти на митинг и запретить дышать, т.к. русские тоже дышат кислородом, а еще лучше ни есть и не пить, т.к. еда и вода тоже есть в России, страна сплошных идиотов и дол6ае_6ов
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MaxRnD
1681462004
Ждёмс всенепременно
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SLADE2019
1681462057
Реалистами надо быть. Не будет Беларусь в отборах участвовать.
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dim29
1681487553
Постараюсь кратко .У Нашего Президента(В.В.Путина),стальные яйца,он ед. из всех кто не зассал и бросил перчатку им обратно,я до нанача СВО,тоже небыл шибко довольным его политикой,но сейчас,когда СВО(***** с западом и США),будьте любезны определитесь,Вы с Президентом и страной или против,и не надо ссылаться,типо я пацифист.
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odessakmv
1681507786
все просто: с 4-го места никуда не выйти, сейчас им прогарантируют на шару место в финальной части и они будут щасливи , сами то ничого не можуть. они же привыкли - там бесконечный чес по миру: "дай-дай-дай"!!!. раньше просили, теперь требуют....
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Lilipyt
1681509901
Ну да Ну да какая досада. Ведь не было прошедших первых игр до этого решения. Увидели, что шансов выйти нет решили устроить срач. Лишь бы соседу было хуже, как это по украински.
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Красногвардейчик
1681514783
Кастрюлеголовье это диагноз....и он не лечится)))
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"supermax"
1681640071
англия с италией итак снимут их с турнира еще на отборе
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