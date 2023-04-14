Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте

Министерства молодежи и спорта Украины подготовило приказ, который запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии.

Сборная Украины может сняться с отборочного турнира к Евро-2024, так как национальная команда Белоруссии участвует в квалификации к турниру.

В случае нарушения требования Министерства спорта Украины спортивные федерации будут лишены статуса национальных.