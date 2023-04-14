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    Сборная Украины может сняться с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте

    Министерства молодежи и спорта Украины подготовило приказ, который запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии.

    Сборная Украины может сняться с отборочного турнира к Евро-2024, так как национальная команда Белоруссии участвует в квалификации к турниру.

    В случае нарушения требования Министерства спорта Украины спортивные федерации будут лишены статуса национальных.

    • Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
    • Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14340

      Алексей З 1 час назад

      Ну тут наверно два варианта событий, или УЕФА Беларусь отстранить или Украина сама снимется.
      Уважаемую местную публику спрашивать точно не станут , так что поживём увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Как может снятся то, чего не существует? Украина это проект Ленина, подарки Сталина и Хрущева. Страна 404 если коротко. Гыгыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      SLADE2019 2 часа назад

      Реалистами надо быть. Не будет Беларусь в отборах участвовать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9027

      vladik12 > SLADE2019 1 час назад

      А сейчас она что делает? Участвует в отборе Евро-2024.

      4
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      Рейтинг: +55539

      MaxRnD 2 часа назад

      Ждёмс всенепременно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4866

      Питерский князь 2 часа назад

      Предлагаю Украине сняться с политической карты мира.
      :))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4620

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Ну, вонь так и самоустраняется, пока их не сделают страной 404.

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      Рейтинг: +14438

      Skull_Boy 2 часа назад

      Предлагаю вам выйти на митинг и запретить дышать, т.к. русские тоже дышат кислородом, а еще лучше ни есть и не пить, т.к. еда и вода тоже есть в России, страна сплошных идиотов и дол6ае_6ов

      4
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      Рейтинг: +14340

      Алексей З > Skull_Boy 1 час назад

      Самокритично.

      1
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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n > Skull_Boy 26 минут назад

      Еще бы они отказались от всего, что русские им оставили по глупости своей.

      0
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      Рейтинг: +4098

      fakeid 2 часа назад

      в следующем году пройдут выборы пyтина и выборы президента сша, который вступит в должность только в январе 2025. вот тогда всё и изменится, до этого придётся ждать. чего именно - хз.

      2
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      Рейтинг: +803

      borusse > fakeid 1 час назад

      ты хочешь сказать ,что в России будет интрига кто станет президентом и настанут большие перемены ? )))))))

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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n > borusse 43 минуты назад

      если ты перечитаешь пост еще раз ВНИМАТЕЛЬНО, то увидишь, что там написано про выборы Путина))(не президента). А вот в США именно президента. Посадят для вида очередного деда с деменцией))

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      Рейтинг: +803

      borusse > R_a_i_n 34 минуты назад

      понятно ,выборов у россиян не было и не будет )) но на это наплевать, главное что там в Америке на выборах)))))))))))))))

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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n > borusse 27 минут назад

      Ну для вас может и главное что там в Америке. Нам насрать. Что касается наших выборов... ну вот как есть. Мы сами в шоке.

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      Рейтинг: +19511

      Cleaner 2 часа назад

      Больные на всю голову...(((

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