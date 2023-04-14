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    Верховная рада запретила украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

    Депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии.

    «Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь», – говорится в приказе.

    В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных.

    Источник: ТАСС

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