Депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены спортсмены из России и Белоруссии.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь», – говорится в приказе.

В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных.