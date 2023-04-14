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    Глушенков рассказал об отчислении из «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как его отчислили из клубной академии в 15-летнем возрасте.

    «Мне было 15 лет. Игроки академии «Локо» в то время учились в общеобразовательной школе недалеко от Черкизова. Каждый день нас туда возила женщина — бывшая директриса школы «Локомотива». Она нас отмечала по списку, сажала в автобус и ехала с нами до школы. После уроков — та же последовательность, только ехали до интерната. О том, что меня отчисляют, я узнал именно от нее. Она говорила, что в декабре будут отчисления. В итоге, на общем собрании назвала мою фамилию. Я такой: «Хм. Прикольно». Пошел разговаривать со вторым тренером — хотел узнать, действительно ли меня отчисляют. Он ответил: «Ну да». В этот же день я забрал документы и уехал к себе в Смоленск.

    Еще грустнее было потом. Мой отец в свое время играл в одной команде с человеком, который чуть позже стал селекционером. Он помог с просмотром в «Спартаке» после Нового года. Я приехал, потренировался, но меня не взяли. Через несколько дней появился вариант с просмотром в «Чертаново» — это был мой последний шанс. Не получилось бы — вернулся бы в Смоленск», – сказал Глушенков.

    • «Локомотив» купил Глушенкова зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 21 матч, 7 голов, 8 ассистов.
    • С 2019 по 2022 год Глушенков принадлежал «Спартаку».

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    Источник: Sport24

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    14.04.2023 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 1 час назад

      достало читать откровения этого ушлёпка
      играл, как говно, играет, как говно, а через год об этом дерьме никто не вспомнит... ты, дно, в Спартаке ни пас отдать не мог на метр, ни по воротам пробить в створ, ушлёпок.. утырок уровня пердива

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      Рейтинг: +34081

      VVM1964 5 часов назад

      Ну вроде всё - "день Глушенкова" наконец-то закончился ))) Вот же трепачи, что Глушаков, что Глушенков - может в фамилиях что-то ...

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