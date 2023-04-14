Глушенков рассказал об отчислении из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как его отчислили из клубной академии в 15-летнем возрасте.

«Мне было 15 лет. Игроки академии «Локо» в то время учились в общеобразовательной школе недалеко от Черкизова. Каждый день нас туда возила женщина — бывшая директриса школы «Локомотива». Она нас отмечала по списку, сажала в автобус и ехала с нами до школы. После уроков — та же последовательность, только ехали до интерната. О том, что меня отчисляют, я узнал именно от нее. Она говорила, что в декабре будут отчисления. В итоге, на общем собрании назвала мою фамилию. Я такой: «Хм. Прикольно». Пошел разговаривать со вторым тренером — хотел узнать, действительно ли меня отчисляют. Он ответил: «Ну да». В этот же день я забрал документы и уехал к себе в Смоленск.

Еще грустнее было потом. Мой отец в свое время играл в одной команде с человеком, который чуть позже стал селекционером. Он помог с просмотром в «Спартаке» после Нового года. Я приехал, потренировался, но меня не взяли. Через несколько дней появился вариант с просмотром в «Чертаново» — это был мой последний шанс. Не получилось бы — вернулся бы в Смоленск», – сказал Глушенков.