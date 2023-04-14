Семак заявил, что «Зенит» хочет встретиться с российскими судьями

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о желании клуба встретиться с представителями судейского комитета РФС.

«Ежегодно есть такое требование — представитель судейского корпуса приезжает и объясняет те новшества или те моменты, которые по рекомендации вышестоящих инстанций будут предъявляться в сезоне. Говорит одно, а на деле не совсем так получается.

Естественно, и человеческий фактор, и трактовка тех эпизодов, которые есть, очень сложная. Это проблема не только в российском футболе, но и в европейском тоже.

Есть желание собраться вместе с футболистами, тренерами, чтобы изучить те моменты, где есть недостаточный контакт, что есть игра рукой и попадание в руку — то есть те моменты, которые наиболее сложные в трактовках.

Отсюда столько ошибок и непонимания даже со стороны тех же арбитров, как трактовать тот или иной эпизод. Я думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать, двигаться, чтобы ситуация была более понятна и для игроков, и для судей, и для журналистов», — сказал Семак.