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    Семак заявил, что «Зенит» хочет встретиться с российскими судьями

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о желании клуба встретиться с представителями судейского комитета РФС.

    «Ежегодно есть такое требование — представитель судейского корпуса приезжает и объясняет те новшества или те моменты, которые по рекомендации вышестоящих инстанций будут предъявляться в сезоне. Говорит одно, а на деле не совсем так получается.

    Естественно, и человеческий фактор, и трактовка тех эпизодов, которые есть, очень сложная. Это проблема не только в российском футболе, но и в европейском тоже.

    Есть желание собраться вместе с футболистами, тренерами, чтобы изучить те моменты, где есть недостаточный контакт, что есть игра рукой и попадание в руку — то есть те моменты, которые наиболее сложные в трактовках.

    Отсюда столько ошибок и непонимания даже со стороны тех же арбитров, как трактовать тот или иной эпизод. Я думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать, двигаться, чтобы ситуация была более понятна и для игроков, и для судей, и для журналистов», — сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34050

      VVM1964 25 минут назад

      Да нет же - МЫ ОСУДИМ СПАРТАК ЗА ПОДОБНУЮ ВСТРЕЧУ, а затем сами проведем такую же, тем более что "Ежегодно есть такое требование" ...

      0
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      Рейтинг: +2696

      АЛЕКС 58 39 минут назад

      Соберите вместе руководство всех клубов и встречайтесь. Что за тайные переговоры!?

      1
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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n 49 минут назад

      Местная бо.же-братия будет отписываться по этому поводу?

      0
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