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  • Семак заявил, что «Зенит» хочет встретиться с российскими судьями

Семак заявил, что «Зенит» хочет встретиться с российскими судьями

14 апреля 2023, 12:46
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о желании клуба встретиться с представителями судейского комитета РФС.

«Ежегодно есть такое требование — представитель судейского корпуса приезжает и объясняет те новшества или те моменты, которые по рекомендации вышестоящих инстанций будут предъявляться в сезоне. Говорит одно, а на деле не совсем так получается.

Естественно, и человеческий фактор, и трактовка тех эпизодов, которые есть, очень сложная. Это проблема не только в российском футболе, но и в европейском тоже.

Есть желание собраться вместе с футболистами, тренерами, чтобы изучить те моменты, где есть недостаточный контакт, что есть игра рукой и попадание в руку — то есть те моменты, которые наиболее сложные в трактовках.

Отсюда столько ошибок и непонимания даже со стороны тех же арбитров, как трактовать тот или иной эпизод. Я думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать, двигаться, чтобы ситуация была более понятна и для игроков, и для судей, и для журналистов», — сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1681466796
Местная бо.же-братия будет отписываться по этому поводу?
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АЛЕКС 58
1681467395
Соберите вместе руководство всех клубов и встречайтесь. Что за тайные переговоры!?
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VVM1964
1681468236
Да нет же - МЫ ОСУДИМ СПАРТАК ЗА ПОДОБНУЮ ВСТРЕЧУ, а затем сами проведем такую же, тем более что "Ежегодно есть такое требование" ...
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Эном айс
1681471189
Общие фразы деликатного обученного топ-менеджера. И где тут про Зенит-то..?)
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R_a_i_n
1681471382
Изредка Семак говорит правильные вещи.
Ответить
"supermax"
1681474331
от рук отбиваться стали
Ответить
eugen-han
1681475311
Обсудить конечно не мешает, а то как в басне:,,Лебедь, рак и щука", где не только трактовка, а действия по разным сторонам.
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Lilipyt
1681511131
Я не догоняю с чего вдруг судьи должны приезжать в команды? Зачем приезжать в каждую команду если можно собрать всех представителей лиги, провести лекцию и записать ее. Потом представители команд показывают лекции и разжовуют все сказанное на видео игрокам и тренерам. Так же вроде судейский комитет проводит подобное в начале сезона и для чего повторно это делать. По мне игроки сами должны правила изучать, а не ждать пока кто расскажет что да ка. Для этого есть сайт фифа где все ново ведения публикуется.
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моэм
1681531141
Во как !.....мало того что что судей имеет Газпром , теперь и Семак решил вызвать судей на ковёр в личный кабинет ....совсем окуел . ему уже мало гарантированного чемпионства , Семак ещё и нагнуть арбитров , да поиметь пожелал.
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