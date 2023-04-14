«Будет досрочное чемпионство – я готовлюсь»: Орлов назвал точную дату, когда «Зенит» выиграет РПЛ

Подмойся на всякий случай))
Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в этмо сезоне РПЛ.
– Недавно «Зенит» в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты свои очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?
– Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется). Я готовлюсь к седьмому мая.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от второго места – 9 очков.