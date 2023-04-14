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    «Будет досрочное чемпионство – я готовлюсь»: Орлов назвал точную дату, когда «Зенит» выиграет РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в этмо сезоне РПЛ.

    – Недавно «Зенит» в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты свои очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?

    – Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется). Я готовлюсь к седьмому мая.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от второго места – 9 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18002

      NewLife 30 минут назад

      Подмойся на всякий случай))

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