«Будет досрочное чемпионство – я готовлюсь»: Орлов назвал точную дату, когда «Зенит» выиграет РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в этмо сезоне РПЛ.

– Недавно «Зенит» в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты свои очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?

– Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется). Я готовлюсь к седьмому мая.