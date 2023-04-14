Григорий Иванов: «Не понимаю, чем футбол провинился перед чиновниками»

Президент «Урала» Григорий Иванов пожаловался, что клубы РПЛ не могут начать реализацию билетов на тот или иной матч без предварительного согласования с Минспорта и Минцифры.
– Есть отдельная лига, общественная организация. Там надо согласовать, тут согласовать. Зачем? Если честно, то я не могу понять. Конечно, это будет задержка на один-два дня. И людям снова будет неудобно. Они бы заранее купили билеты, а смотрят, что еще не выложили расписание.
Для чего Министерству спорта согласование календаря чемпионата России по футболу? Они согласовывают чемпионат России по хоккею или фигурному катанию? А по футболу надо обязательно сделать. Не могу понять, чем футбол провинился перед чиновниками. Пускай нам скажут: «Ребята, так надо, потому что…». Хотя бы что-то объяснили. Но такого не было. А сейчас говорят, что будет так.
– Никак не объяснили, зачем надо согласовывать?
– Может, лиге объяснили. Мне никто не объяснял. У нас не было общего собрания. Может, там что-то объяснят. Мое мнение, что клубам будет невыгодно.
- С весны во всей РПЛ действует Fan ID.
- «Урал» идет в таблице 10-м.
- Завтра, 15 апреля, команда в 23-м туре примет ЦСКА.