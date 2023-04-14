Григорий Иванов: «Не понимаю, чем футбол провинился перед чиновниками»

Президент «Урала» Григорий Иванов пожаловался, что клубы РПЛ не могут начать реализацию билетов на тот или иной матч без предварительного согласования с Минспорта и Минцифры.

– Есть отдельная лига, общественная организация. Там надо согласовать, тут согласовать. Зачем? Если честно, то я не могу понять. Конечно, это будет задержка на один-два дня. И людям снова будет неудобно. Они бы заранее купили билеты, а смотрят, что еще не выложили расписание.

Для чего Министерству спорта согласование календаря чемпионата России по футболу? Они согласовывают чемпионат России по хоккею или фигурному катанию? А по футболу надо обязательно сделать. Не могу понять, чем футбол провинился перед чиновниками. Пускай нам скажут: «Ребята, так надо, потому что…». Хотя бы что-то объяснили. Но такого не было. А сейчас говорят, что будет так.

– Никак не объяснили, зачем надо согласовывать?

– Может, лиге объяснили. Мне никто не объяснял. У нас не было общего собрания. Может, там что-то объяснят. Мое мнение, что клубам будет невыгодно.