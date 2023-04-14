Анчелотти сделал заявление о будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, будет ли он возглавлять команду в следующем сезоне.

«Думаю, президент «Реала» хочет, чтобы я остался. Он всегда относился ко мне с большой любовью.

Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне, что мы будем уважать действующий контракт. Мне очень комфортно в «Реале», – сказал итальянец.