Анчелотти сделал заявление о будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, будет ли он возглавлять команду в следующем сезоне.
«Думаю, президент «Реала» хочет, чтобы я остался. Он всегда относился ко мне с большой любовью.
Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне, что мы будем уважать действующий контракт. Мне очень комфортно в «Реале», – сказал итальянец.
- Сообщалось, что Анчелотти отправят в отставку, если мадридцы завершат сезон без трофеев.
- Его договор с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- В услугах тренера заинтересована сборная Бразилии.
Источник: Marca