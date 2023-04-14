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    Анчелотти сделал заявление о будущем в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, будет ли он возглавлять команду в следующем сезоне.

    «Думаю, президент «Реала» хочет, чтобы я остался. Он всегда относился ко мне с большой любовью.

    Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне, что мы будем уважать действующий контракт. Мне очень комфортно в «Реале», – сказал итальянец.

    • Сообщалось, что Анчелотти отправят в отставку, если мадридцы завершат сезон без трофеев.
    • Его договор с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • В услугах тренера заинтересована сборная Бразилии.

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    Источник: Marca

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