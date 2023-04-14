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    Глушенков заявил, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил о желании клуба побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне.

    «С «Зенитом» тяжело играть на выезде, но при своих трибунах их вполне возможно обыгрывать. Со всеми можно играть. «Лестер», вон, АПЛ выиграл. Нужно выходить и играть в футбол.

    Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом», — сказал Глушенков.

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    Источник: Sport24

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