Глушенков заявил, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил о желании клуба побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне.

«С «Зенитом» тяжело играть на выезде, но при своих трибунах их вполне возможно обыгрывать. Со всеми можно играть. «Лестер», вон, АПЛ выиграл. Нужно выходить и играть в футбол.

Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом», — сказал Глушенков.