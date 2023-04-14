Глушенков заявил, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заявил о желании клуба побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне.
«С «Зенитом» тяжело играть на выезде, но при своих трибунах их вполне возможно обыгрывать. Со всеми можно играть. «Лестер», вон, АПЛ выиграл. Нужно выходить и играть в футбол.
Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом», — сказал Глушенков.
- «Локомотив» идет на 11-м месте в РПЛ.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
Источник: Sport24