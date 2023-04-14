Полина Лысенко: «Спартак» – скандалы и хайп, «Динамо» – элитарный подход»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко сравнила клуб со «Спартаком».

– «Амкал» – это «Динамо», а «Броуки» – это «Спартак»?

– Даже не знаю… Не «Броуки», а 2Drots, наверное. «Динамо» – элитарный подход, не позволяет себе ничего на грани. Стильно, но выдержанно.

«Спартак» (по крайней мере, раньше) был на скандалах, хайпе. Это не так плохо, но вот в «Что? Где? Когда?» бывают стеб и подколы – а клуб так и остается элитарным, поэтому вопрос в подаче.

Из «Динaмо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола