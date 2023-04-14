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    Полина Лысенко: «Спартак» – скандалы и хайп, «Динамо» – элитарный подход»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко сравнила клуб со «Спартаком».

    «Амкал» – это «Динамо», а «Броуки» – это «Спартак»?

    – Даже не знаю… Не «Броуки», а 2Drots, наверное. «Динамо» – элитарный подход, не позволяет себе ничего на грани. Стильно, но выдержанно.

    «Спартак» (по крайней мере, раньше) был на скандалах, хайпе. Это не так плохо, но вот в «Что? Где? Когда?» бывают стеб и подколы – а клуб так и остается элитарным, поэтому вопрос в подаче.

    Из «Динaмо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13184

      R_a_i_n 56 минут назад

      Динамо если раза два вспомнят на всех ресурсах в год и то хорошо)

      0
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      Рейтинг: +14340

      Алексей З 1 час назад

      Поэтому наверно и " бывшая", что каша в голове.

      1
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      Рейтинг: +1742

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Набор какой то белиберды от пресс атташе. Но главное понятно, что спартак это скандалы и хайп. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2625

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Лысенко, ты хоть сама то поняла, что тут наговорила. Что вам всем Спартак то покоя не дает. Ковыряйся в своей мусарне, не лезь в высшее общество.

      0
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      Рейтинг: +1742

      ПалкоВводецъ (returned) > шахта Заполярная 1 час назад

      Это Хто там высшее общество? Срам так? ПодЦталом! Пуговка от парток он, а не высшее общество!
      Ты это, Промквас осторожнее с антидепрессантами! Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2625

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Засунь палку по глубже и не лезь туда где взрослые общаются

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      Рейтинг: +1024

      SLADE2019 2 часа назад

      Динамо и элитарный поход? Смешно.

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      Рейтинг: +1024

      SLADE2019 > SLADE2019 2 часа назад

      Подход, извиняюсь.

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      Рейтинг: +34050

      VVM1964 > SLADE2019 29 минут назад

      Проход ...)))

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      Рейтинг: +18005

      NewLife 2 часа назад

      Полина - толковый словарь тебе в помощь, чтобы не позориться. Что такое "элитарный подход"?. Что такое "позволять на грани" ? Вот такие у ментов пресс-атташе, не владеющие родным языком. Хотела ущипнуть Спартак, а опозорила и себя и свой клуб.

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      Рейтинг: +18523

      ilichkadr 2 часа назад

      Ничего не понял из сказанного стёба, но надо признать что-то прокудахтала...........

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