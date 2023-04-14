Глушенков выступил против медиакоманд в РПЛ: «Смеяться хочется. По восемь будете в каждом матче получать»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков раскритиковал идею с приглашением медийных команд в РПЛ.

– Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.

– Что имеешь в виду?

– Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней.

Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.

– 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.

– Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду.