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    Глушенков выступил против медиакоманд в РПЛ: «Смеяться хочется. По восемь будете в каждом матче получать»

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков раскритиковал идею с приглашением медийных команд в РПЛ.

    – Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.

    – Что имеешь в виду?

    – Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней.

    Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.

    – 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.

    – Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду.

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    Источник: Sprot24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5729

      TOMSON 29 минут назад

      Лет через 10 посмотрим. Зениты,ЦСКА там всякие это понятно уровень, но вот НН, Воронеж живут пока живется и от результатов там мало что зависит.
      У медиа команд есть огромное преимущество, они зарабатывают на болельщиках, а не пилят бюджет. Достаточно, чтоб хотяб одна команда позволила себе закрепится в РПЛ и сразу весь этот карточный бюджетный дом начнет рушится. А в нынешних условиях с массовым отъездом легионеров это не так уж и фантастично.

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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 37 минут назад

      Спартак, относительно недавно, отгрёб 7 от Зенита. Спартак - в медиалигу!!!

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      Рейтинг: +14429

      Skull_Boy 56 минут назад

      По идее, если они реально такие крутые тогда что не заявятся во вторую лигу то

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      Рейтинг: +506

      eugen-han 1 час назад

      медиафутбол- это цирк, надо признать. Но ладно, если только цирк, но ведь они лезут а профессиональный большой футбол, где этого элемента авантюризма в той или иной степени хватает по полной. Хватит наверное уже. Пусть идут в фигурное катание, танцы, а сейчас и ММА клоунов принимают только в путь.

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