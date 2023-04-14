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  • Глушенков выступил против медиакоманд в РПЛ: «Смеяться хочется. По восемь будете в каждом матче получать»

Глушенков выступил против медиакоманд в РПЛ: «Смеяться хочется. По восемь будете в каждом матче получать»

14 апреля 2023, 07:47
5

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков раскритиковал идею с приглашением медийных команд в РПЛ.

– Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.

– Что имеешь в виду?

– Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней.

Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.

– 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.

– Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду.

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Источник: Sprot24
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Локомотив Глушенков Максим
Комментарии (5)
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eugen-han
1681449356
медиафутбол- это цирк, надо признать. Но ладно, если только цирк, но ведь они лезут а профессиональный большой футбол, где этого элемента авантюризма в той или иной степени хватает по полной. Хватит наверное уже. Пусть идут в фигурное катание, танцы, а сейчас и ММА клоунов принимают только в путь.
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Skull_Boy
1681449890
По идее, если они реально такие крутые тогда что не заявятся во вторую лигу то
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Kollljan
1681451041
Спартак, относительно недавно, отгрёб 7 от Зенита. Спартак - в медиалигу!!!
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TOMSON
1681451543
Лет через 10 посмотрим. Зениты,ЦСКА там всякие это понятно уровень, но вот НН, Воронеж живут пока живется и от результатов там мало что зависит. У медиа команд есть огромное преимущество, они зарабатывают на болельщиках, а не пилят бюджет. Достаточно, чтоб хотяб одна команда позволила себе закрепится в РПЛ и сразу весь этот карточный бюджетный дом начнет рушится. А в нынешних условиях с массовым отъездом легионеров это не так уж и фантастично.
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Artemka444
1681761282
Акрону забили то 8!!! Ааа????
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