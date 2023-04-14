Глушенков выступил против медиакоманд в РПЛ: «Смеяться хочется. По восемь будете в каждом матче получать»

Лет через 10 посмотрим. Зениты,ЦСКА там всякие это понятно уровень, но вот НН, Воронеж живут пока живется и от результатов там мало что зависит.
У медиа команд есть огромное преимущество, они зарабатывают на болельщиках, а не пилят бюджет. Достаточно, чтоб хотяб одна команда позволила себе закрепится в РПЛ и сразу весь этот карточный бюджетный дом начнет рушится. А в нынешних условиях с массовым отъездом легионеров это не так уж и фантастично.
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков раскритиковал идею с приглашением медийных команд в РПЛ.
– Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.
– Что имеешь в виду?
– Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней.
Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.
– 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.
– Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду.