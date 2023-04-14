Щесны: «Мне было страшно – раньше такого никогда не случалось»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал состояние своего здоровья.

Поляку стало плохо в конце 1-го тайма матча Лиги Европы со «Спортингом» (1:0).

Его заменили, не дожидаясь перерыва.

Голкипер покидал поле со слезами на глазах – его беспокоили боли в груди.

«Я в порядке, немного волнуюсь, но мы сделали все проверки, и все нормально.

Мне было страшно. Было трудно дышать. Раньше такого никогда не случалось», – сказал Щесны.

Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену