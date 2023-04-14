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    Щесны: «Мне было страшно – раньше такого никогда не случалось»

    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал состояние своего здоровья.

    • Поляку стало плохо в конце 1-го тайма матча Лиги Европы со «Спортингом» (1:0).
    • Его заменили, не дожидаясь перерыва.
    • Голкипер покидал поле со слезами на глазах – его беспокоили боли в груди.

    «Я в порядке, немного волнуюсь, но мы сделали все проверки, и все нормально.

    Мне было страшно. Было трудно дышать. Раньше такого никогда не случалось», – сказал Щесны.

    Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

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    Источник: Football Italia

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