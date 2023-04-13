Захарян: «Роналду был, есть и будет лучшим игроком мира на все времена»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось.
Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером. Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше.
Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена, — сказал Захарян.
- Месси выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
- Лионель был признан лучшим игроком турнира.
Источник: «Спорт-Экспресс»