Определился фаворит в гонке за Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем приближается к трансферу в «Манчестер Сити». Именно англичане – фавориты в гонке за игрока.
Это обусловлено налаженными связями между «Сити» и «Боруссией». Манчестерцы уже покупали у дортмундцев Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.
Планируемая сумма сделки – 130 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» хочет оформить трансфер до середины июля.
- На Беллингема также претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси».
- 19-летний Джуд стоит 120 миллионов евро – самый дорогой футболист Англии.
- В сезоне Бундеслиги у него 26 матчей, 4 гола, 5 ассистов.
Источник: ESPN