Определился фаворит в гонке за Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем приближается к трансферу в «Манчестер Сити». Именно англичане – фавориты в гонке за игрока.

Это обусловлено налаженными связями между «Сити» и «Боруссией». Манчестерцы уже покупали у дортмундцев Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Планируемая сумма сделки – 130 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» хочет оформить трансфер до середины июля.