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    Определился фаворит в гонке за Беллингема

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем приближается к трансферу в «Манчестер Сити». Именно англичане – фавориты в гонке за игрока.

    Это обусловлено налаженными связями между «Сити» и «Боруссией». Манчестерцы уже покупали у дортмундцев Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

    Планируемая сумма сделки – 130 миллионов фунтов стерлингов. «Сити» хочет оформить трансфер до середины июля.

    • На Беллингема также претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси».
    • 19-летний Джуд стоит 120 миллионов евро – самый дорогой футболист Англии.
    • В сезоне Бундеслиги у него 26 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

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    Источник: ESPN

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