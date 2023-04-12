«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование

«ПСЖ» начал внутренне расследование по поводу информации о расистских высказываниях Кристофа Гальтье.

Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

По информации RMC Sport, боссы «ПСЖ» не хотят предъявлять Гальтье необоснованные обвинения, поэтому дождутся результатов расследования. Если информация окажется правдивой, то тренера могут уволить.