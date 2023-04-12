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  • «ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование

«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование

12 апреля 2023, 16:25

«ПСЖ» начал внутренне расследование по поводу информации о расистских высказываниях Кристофа Гальтье.

Экс-директор «Ниццы» Жюльен Фурнье заявил, что во время работы в «Ницце» Гальтье сказал ему: «У нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде».

По информации RMC Sport, боссы «ПСЖ» не хотят предъявлять Гальтье необоснованные обвинения, поэтому дождутся результатов расследования. Если информация окажется правдивой, то тренера могут уволить.

  • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
  • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Гальтье Кристоф
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