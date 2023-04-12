Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева

    Полузащитник «Химок» Мори Гбане прокомментировал отставку главного тренера Спартака Гогниева.

    — Как вы себе объясняете уход Гогниева? Был тренер со страстью, с хорошим подходом, а теперь он ушел.

    — Это хороший тренер, у него были великолепные идеи. Но я не знаю, почему так случилось. Не могу подобрать слов. Мне грустно от того, что Гогниев ушел. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось. Больше мне нечего сказать.

    — Лучшее впечатление, лучший момент работы с Гогниевым?

    — Скажу так: я по-настоящему наслаждался работой с Гогниевым. Он делал все, чтобы игроки прогрессировали.

    Новости по теме
    Гогниев: «Химки» при мне никому не проиграли тактически» 9
    Уткин отреагировал на увольнение Гогниева из «Химок» 2
    Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3498

      FRZZ 1 час назад

      Бывает и так...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 