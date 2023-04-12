«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева

Полузащитник «Химок» Мори Гбане прокомментировал отставку главного тренера Спартака Гогниева.

— Как вы себе объясняете уход Гогниева? Был тренер со страстью, с хорошим подходом, а теперь он ушел.

— Это хороший тренер, у него были великолепные идеи. Но я не знаю, почему так случилось. Не могу подобрать слов. Мне грустно от того, что Гогниев ушел. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось. Больше мне нечего сказать.

— Лучшее впечатление, лучший момент работы с Гогниевым?

— Скажу так: я по-настоящему наслаждался работой с Гогниевым. Он делал все, чтобы игроки прогрессировали.