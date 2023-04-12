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    Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»

    Алексей Шпилевский, главный тренер кипрского «Ариса», выразил желание, чтобы арендованный у «Фиорентины» Александр Кокорин остался в команде.

    «Это все слухи. Я не хочу каждый день это комментировать. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому я думаю, в конце должно быть все хорошо», – сказал Шпилевский.

    • Срок аренды истечет летом.
    • Кокорин принадлежит «Фиорентине» с января 2021 года.
    • У 32-летнего Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 24 матча, 11 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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