Спикер МИД России Захарова назвала футбольную команду, которую поддерживает

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о предпочтениях в футболе.
– Сергей Лавров неоднократно высказывал свою любовь к «Спартаку». Вы отдельно не симпатизируете какому-то футбольному клубу?
– Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения.
- Сборная России отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
- Последние 5 товарищеских матчей команда провела с соперниками из Азии – 2 победы и 3 ничьи.
Источник: «Спорт-Экспресс»