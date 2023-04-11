Спикер МИД России Захарова назвала футбольную команду, которую поддерживает

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о предпочтениях в футболе.

– Сергей Лавров неоднократно высказывал свою любовь к «Спартаку». Вы отдельно не симпатизируете какому-то футбольному клубу?

– Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения.