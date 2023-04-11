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    Спикер МИД России Захарова назвала футбольную команду, которую поддерживает

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о предпочтениях в футболе.

    – Сергей Лавров неоднократно высказывал свою любовь к «Спартаку». Вы отдельно не симпатизируете какому-то футбольному клубу?

    – Я поддерживаю нашу сборную. Но я не увлекаюсь футболом настолько, чтобы иметь какие-то свои предпочтения.

    • Сборная России отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
    • Последние 5 товарищеских матчей команда провела с соперниками из Азии – 2 победы и 3 ничьи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +577

      semm 8 часов назад

      Пора вас закрывать - пишите про Захарову с Лавровым, про прическу Холанда - совсем для дебилов что ли работаете? Нет тем - смените модераторов

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      Рейтинг: +824

      jet andy > semm 5 часов назад

      Новостями про Костомарова уже достали. Негатив разводят.

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