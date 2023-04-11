Анчелотти рассказал, может ли он вернуться в «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о вероятности своего возвращения в «Челси».

«Я болею за «Челси». Мне грустно из-за того, что происходит с командой.

Вернусь ли я туда? Нет. Думаю, что Лэмпард – правильный человек, и он отлично справится со своей работой», – заявил итальянец.