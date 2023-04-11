Анчелотти рассказал, может ли он вернуться в «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о вероятности своего возвращения в «Челси».
«Я болею за «Челси». Мне грустно из-за того, что происходит с командой.
Вернусь ли я туда? Нет. Думаю, что Лэмпард – правильный человек, и он отлично справится со своей работой», – заявил итальянец.
- Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл 3 трофея.
- Его контракт с «Реалом» действует до конца сезона-2023/24.
- У тренера есть предложение от сборной Бразилии.
- «Челси» и «Реал» – соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник: Marca