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    Анчелотти рассказал, может ли он вернуться в «Челси»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о вероятности своего возвращения в «Челси».

    «Я болею за «Челси». Мне грустно из-за того, что происходит с командой.

    Вернусь ли я туда? Нет. Думаю, что Лэмпард – правильный человек, и он отлично справится со своей работой», – заявил итальянец.

    • Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл 3 трофея.
    • Его контракт с «Реалом» действует до конца сезона-2023/24.
    • У тренера есть предложение от сборной Бразилии.
    • «Челси» и «Реал» – соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Marca

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    11.04.2023 15:30
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