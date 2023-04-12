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  • Странная поездка Кержакова на Кипр. Тренировал меньше двух месяцев, дальше – взаимные обвинения

Странная поездка Кержакова на Кипр. Тренировал меньше двух месяцев, дальше – взаимные обвинения

12 апреля 2023, 01:10
11

8 февраля Александр Кержаков неожиданно возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». На тот момент он шел на 10-м месте в таблице, стороны заключили контракт на полтора года.

1 апреля Кержаков ушел из «Кармиотиссы» так же неожиданно, как и пришел. Итог – много вопросов и взаимные обвинения тренера и руководства клуба.

Два месяца Кержакова на Кипре – какими они были

Александр Кержаков говорил, что получил предложение о работе в директе, а уже спустя два часа после начала общения ему прислали контракт. На презентации, признавался Кержаков, он говорил о задачах, «которые сам и сочинил».

Всего «Кармиотисса» провела под руководством Кержакова семь матчей:

  • Две победы;
  • Ничья;
  • Четыре поражения;
  • Разница мячей – 10:12.

Было даже интервью, в котором Кержаков говорил об уровне чемпионата Кипра:

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел.

То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас».

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший».

Кержакова уволили в начале апреля. С того момента были интервью, в которых тренер и клуб обвиняли друг друга

1 апреля – новость: Кержаков покинул «Кармиотиссу» после семи матчей. Сразу же он дал интервью для Sports.ru, в котором рассказал об условиях работы:

• До его приглашения никто в «Кармиотиссе» не делал техническую съемку матчей. Оператор для записи матчей был доступен только под домашние встречи – это выяснилось, когда Кержаков попросил запись выездной игры.

• Вот цитата Кержакова: «База «Кармиотиссы» – один стадион и три вагончика: два – раздевалки, в третьем – все подряд, от доктора до человека, который стирает форму. Игроки даже не успевают помыться в этих вагонах, потому что вода заканчивается: есть два рожка.

Сразу после назначения я сказал игрокам: «Теперь приезжаем на тренировку за час». Приезжаю на первое занятие – вижу условия, вижу ребят, которые сидят в вагончиках и смотрят друг на друга. Решили приезжать за 45 минут, но этого уже мало. Пока они отстоят в очереди к доктору, останется полчаса до тренировки – а ведь тренерам надо все расставить на поле, расписать команды.

С этим как-то можно было жить. В клубе сказали, что построят тент, поставят в нем несколько тренажеров, создадут пространство для ковриков – чтобы игроки могли растягиваться перед тренировкой. Попросил место для телевизора, чтобы в этом же тенте проводить теории – в «Кармиотиссе» просто негде проводить видеоразборы. Мне сказали, что все сделают».

• О взаимоотношениях с владельцем команды и бизнесменом Дмитрием Пуниным: «Пунин говорил, что «Кармиотисса» должна побеждать, играть в Европе, показывать красивый футбол, развивать молодых игроков для перепродажи. Винегрет.

Он спрашивал: «У нас есть те, кого можно продать?» Я отвечал, что есть несколько хороших игроков. «Тогда будем продавать». – «Как мы их продадим, если в следующем сезоне хотим бороться за место в еврокубках?» – «А, тогда не будем».

• А вот момент, когда Кержаков понял, что нужно уходить:

На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии (0:2, первый гол пропустили на 11-й минуте) ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо».

• Еще Кержаков рассказал, как его обманули с деньгами. После подписанных бумаг спортдир клуба попросил подождать, чтобы он успел съездить в банк и снять сумму.

«Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?» Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

После этого интервью Кержакова генменеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус нашел, чем ему ответить.

1. Сказал, что он подписал бумагу, что у него нет претензий, и заявил, что Кержакову нужно было выучить имена соперников, ходить на матчи, а не заниматься рыбалкой.

2. Заявил, что ни один игрок не хотел видеть его в команде.

3. А теперь слова Антониуса о выплате после расторжения контракта: «Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Кармиотисса Кержаков Александр
Комментарии (11)
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мароко
1681206115
боялся, боюсь, и буду бояться!
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portero
1681209344
Игрок хороший был, да и говна немного меньше чем в дзюбе....
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BRAZILES
1681233008
РОССИЮ не позорь ---чушок
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portero
1681233463
На всякий случай опять сбежит. Вдруг повестку принесут, ну теперь пришлют....
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kvm
1681242106
этого лоха кто только не кидал...
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Купа Купыч
1681245414
Какой из него тренер.Всадник без головы.
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sdoodvidr
1681253213
Кто спрашивал про сервис, с которым Владимир поднял в марте более 300К, то в любом поиске ищите по фразе: серебряный прогноз. Выходит на первом месте. Работают с 2013 года!
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nik55
1681281581
с него тренер как с меня балерина
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111ax
1681281728
свалил от мобилизации, получил то же, что и остальные такие же. Нигде вы там и никому не нужны. Крыс нигде не любят
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Garrincha58
1681296532
амбиций много, а толку мало таких тренеров у нас начиная с Мостового и кончая Аленичевым пруд пруди но в ФНЛе они не хотят работать им подавай Реал как Мостовому мол я с таким составом тоже бы выиграл ЛЧ мол чем я хуже Зидана
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