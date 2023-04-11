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  • Арбитр Федотов подробно разобрал судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

Арбитр Федотов подробно разобрал судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

11 апреля 2023, 09:49
5

ЭКс-судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

«Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шeл на оценку 8,5. Плюс ещe получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

Начнeм с момента на 42-й минуте. Игрок «Динамо», пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев вместо того, чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты «Спартака» и «Динамо» перекрывали Зобнина.

Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки «Спартака», которые начали идти к центру поля, ни футболисты «Динамо», ни я.

Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперeд и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Спартак Федотов Игорь
Комментарии (5)
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Slavan52
1681197355
Спартак зря что ли судей собирал в Тарасовке.
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alefreddy
1681214182
Пруцев вообще не видел подкрашивающего соперника и пенальти получите
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ivany4
1681214766
У меня нескромные вопросы к экс-судье РПЛ Игорю Федотову: 1. Если Иванов увидел симуляцию у Соболева, почему не дал ему желтую карточку? Или это тоже на усмотрение судьи? 2. Сколько нарушений на желтую карточку, пропустил Иванов, со стороны обеих команд, при столкновениях в поле? Жаль, что разбирают только те моменты, которые интересны только самим судьям.
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VVM1964
1681218411
Поводов для пенальти было 3 и все спорные. Такие пенальти как ставят, так и не ставят в нашем чемпионате. Итог 2:1 в пользу Динамо, могло бы быть 3:0, а если бы были такие моменты, но в сторону Спартака, то могли бы поставить и все 3 ...
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FCSpartakM
1681230350
"На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру." То есть в таких моментах, если игрок атакующей команды будет стоять, допустим, за защитником и эта рука мешает мячу дойти до нападающего, то это не пенальти? Это будет явное лишение возможности забить. Мяч летел долго и это проблемы Дасы ,что он его не принимает, еще можно понять, если был бы отскок от газона, тут человек по сути мяч рукой принимает, хоть и неумышленно. Таким тупикам как Федотов хоть иногда логику нужно включать, к чему та или иная рука может привести.
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