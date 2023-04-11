Арбитр Федотов подробно разобрал судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

ЭКс-судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

«Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шeл на оценку 8,5. Плюс ещe получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

Начнeм с момента на 42-й минуте. Игрок «Динамо», пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев вместо того, чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты «Спартака» и «Динамо» перекрывали Зобнина.

Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки «Спартака», которые начали идти к центру поля, ни футболисты «Динамо», ни я.

Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперeд и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему», – сказал Федотов.