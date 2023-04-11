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    Арбитр Федотов подробно разобрал судейство в матче «Спартак» – «Динамо»

    ЭКс-судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3).

    «Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шeл на оценку 8,5. Плюс ещe получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

    Начнeм с момента на 42-й минуте. Игрок «Динамо», пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев вместо того, чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

    На 49-й минуте мяч попал в руку игроку «Динамо». Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

    Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты «Спартака» и «Динамо» перекрывали Зобнина.

    Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки «Спартака», которые начали идти к центру поля, ни футболисты «Динамо», ни я.

    Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос. Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперeд и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10665

      ivany4 33 минуты назад

      У меня нескромные вопросы к экс-судье РПЛ Игорю Федотову:
      1. Если Иванов увидел симуляцию у Соболева, почему не дал ему желтую карточку? Или это тоже на усмотрение судьи?
      2. Сколько нарушений на желтую карточку, пропустил Иванов, со стороны обеих команд, при столкновениях в поле?
      Жаль, что разбирают только те моменты, которые интересны только самим судьям.

      0
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      Рейтинг: +2372

      alefreddy 43 минуты назад

      Пруцев вообще не видел подкрашивающего соперника и пенальти получите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Slavan52 5 часов назад

      Спартак зря что ли судей собирал в Тарасовке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14288

      Алексей З 5 часов назад

      Почему , почему ?
      Не наиграло Динамо на победу, вот Иванов и восстановил справедливость по своему.

      3
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      Рейтинг: +41

      динамо москов > Алексей З 5 часов назад

      По такой логике не жалуйтесь, когда судьи ошибаются не в пользу Спартака, это они справедливость восстанавливают по своему

      0
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      Рейтинг: +858

      эд100 > динамо москов 3 часа назад

      они весь чемпионат только этим и занимались. или ты только из спячки вышел?

      1
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