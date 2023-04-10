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  • «Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове

«Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове

10 апреля 2023, 23:48
3

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус ответил на обвинения Александра Кержакова.

Российский тренер сказал, что кипрский клуб обманул его с выплатой денег.

«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – заявил Антониус.

  • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Кармиотисса Кержаков Александр
Комментарии (3)
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ArReal
1681161099
ну и зачем вы поливаете друг друга грязью? чтобы с обеими сторонами никто дел иметь не захотел?
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ItalianFootball
1681197004
Я не юрист, но что бывшая может требовать когда он на нынешней женат с прошлого лета, а на Кипр устроился работать в этом феврале ?
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zigbert
1681210896
Все эти взаимные упреки говорят только об одном - между руководством Кармиотиссы и Кержаковым возникли большие разногласия.
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