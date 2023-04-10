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    «Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове

    Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус ответил на обвинения Александра Кержакова.

    Российский тренер сказал, что кипрский клуб обманул его с выплатой денег.

    «Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

    Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – заявил Антониус.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 8 часов назад

      ну и зачем вы поливаете друг друга грязью? чтобы с обеими сторонами никто дел иметь не захотел?

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