«Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус ответил на обвинения Александра Кержакова.

Российский тренер сказал, что кипрский клуб обманул его с выплатой денег.

«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.

Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – заявил Антониус.