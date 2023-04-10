«Он скрыл неустойку, чтобы бывшая жена не узнала»: генменеджер «Кармиотиссы» – о Кержакове

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус ответил на обвинения Александра Кержакова.
Российский тренер сказал, что кипрский клуб обманул его с выплатой денег.
«Почему Кержаков говорит, что ему не заплатили? Он сам подписал контракт о расторжении, который предусматривает выплату полной суммы.
Проблема Кержакова заключалась в следующем: он скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не смогла запросить проценты», – заявил Антониус.
- Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: «Чемпионат»