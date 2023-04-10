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  • Кержаков рассказал, как «Кармиотисса» обманула его с выплатой денег

Кержаков рассказал, как «Кармиотисса» обманула его с выплатой денег

10 апреля 2023, 10:43
8

Александр Кержаков заявил, что не получил от «Кармиотиссы» положенные выплаты.

– Клуб с вами полностью рассчитался?

– На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?»

Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

– Какая потрясающая схема.

– Это вся суть «Кармиотиссы».

– Почему вы поверили спортивному директору? Зачем расписались до получения денег?

– Мы откровенно поговорили. Спортдир извинился за то, что произошло по ходу последнего матча, полностью согласился, что это непрофессионально. Говорил, что рассчитывал вместе войти в следующий сезон, мы уже планировали просматривать футболистов. Я говорил с человеком, который будто полностью все понимает.

Ну и еще один момент – незначительность суммы. Не предполагал, что клуб, который в следующем сезоне хочет бороться за еврокубки и будет увеличивать под это бюджет, займется таким мелким мошенничеством. Это просто смешно.

– Я понимаю, что вы расписались на бумаге об отсутствии претензий. Но: 1) руководство лезло в вашу работу, 2) вас обманули при расставании. У вас нет желания подать жалобу на «Кармиотиссу»?

– У меня никогда не было цели содрать все с работодателя. Я ехал на Кипр работать, согласился на их условия. Они – точно не то, ради чего стоит судиться, это смешная сумма по меркам футбола.

– А принцип?

– Если я подам жалобу, встану на один уровень с ними. Я этого не хочу.

  • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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Источник: Sports.ru
Европа Кармиотисса Кержаков Александр
Комментарии (8)
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ilichkadr
1681113337
Заграничные похождения Шурика откровенной тухлятиной попахивают...
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Сам_себе_сказал
1681113791
Опять кинули,видимо это карма!!!
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Таврида
1681113909
Кержанули Санька.
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порт
1681113971
Лохи не мамонты, не переведутся.
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eugen-han
1681114443
Смех, да и только. Когда нет результата и не видно его в перспективе, то обычно бьют по рукам, после чего тренер уходит без какой-либо компенсации, если он конечно порядочный, как Божевич на пример. Но здесь похоже на метод в адекватном варианте против жулика самих же жуликов. Нижний Новгород с неба звёзд не хватает, но и они не смогли по каким-то причинам продолжить сотрудничество с Кержаком.
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gwherherh
1681115720
Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.------> https://paply.org/konfiskatu
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R_a_i_n
1681117322
Кержа постоянно обманывают. Наивный по жизни...
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DOCTOR PENALTY
1681120476
Кержаков не смог освоить Камасутру. )
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