Кержаков рассказал, как «Кармиотисса» обманула его с выплатой денег

Александр Кержаков заявил, что не получил от «Кармиотиссы» положенные выплаты.

– Клуб с вами полностью рассчитался?

– На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?»

Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

– Какая потрясающая схема.

– Это вся суть «Кармиотиссы».

– Почему вы поверили спортивному директору? Зачем расписались до получения денег?

– Мы откровенно поговорили. Спортдир извинился за то, что произошло по ходу последнего матча, полностью согласился, что это непрофессионально. Говорил, что рассчитывал вместе войти в следующий сезон, мы уже планировали просматривать футболистов. Я говорил с человеком, который будто полностью все понимает.

Ну и еще один момент – незначительность суммы. Не предполагал, что клуб, который в следующем сезоне хочет бороться за еврокубки и будет увеличивать под это бюджет, займется таким мелким мошенничеством. Это просто смешно.

– Я понимаю, что вы расписались на бумаге об отсутствии претензий. Но: 1) руководство лезло в вашу работу, 2) вас обманули при расставании. У вас нет желания подать жалобу на «Кармиотиссу»?

– У меня никогда не было цели содрать все с работодателя. Я ехал на Кипр работать, согласился на их условия. Они – точно не то, ради чего стоит судиться, это смешная сумма по меркам футбола.

– А принцип?

– Если я подам жалобу, встану на один уровень с ними. Я этого не хочу.