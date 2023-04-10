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    Кержаков рассказал, как «Кармиотисса» обманула его с выплатой денег

    Александр Кержаков заявил, что не получил от «Кармиотиссы» положенные выплаты.

    – Клуб с вами полностью рассчитался?

    – На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.

    Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?»

    Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий».

    – Какая потрясающая схема.

    – Это вся суть «Кармиотиссы».

    – Почему вы поверили спортивному директору? Зачем расписались до получения денег?

    – Мы откровенно поговорили. Спортдир извинился за то, что произошло по ходу последнего матча, полностью согласился, что это непрофессионально. Говорил, что рассчитывал вместе войти в следующий сезон, мы уже планировали просматривать футболистов. Я говорил с человеком, который будто полностью все понимает.

    Ну и еще один момент – незначительность суммы. Не предполагал, что клуб, который в следующем сезоне хочет бороться за еврокубки и будет увеличивать под это бюджет, займется таким мелким мошенничеством. Это просто смешно.

    – Я понимаю, что вы расписались на бумаге об отсутствии претензий. Но: 1) руководство лезло в вашу работу, 2) вас обманули при расставании. У вас нет желания подать жалобу на «Кармиотиссу»?

    – У меня никогда не было цели содрать все с работодателя. Я ехал на Кипр работать, согласился на их условия. Они – точно не то, ради чего стоит судиться, это смешная сумма по меркам футбола.

    – А принцип?

    – Если я подам жалобу, встану на один уровень с ними. Я этого не хочу.

    • Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13117

      R_a_i_n 30 минут назад

      Кержа постоянно обманывают. Наивный по жизни...

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      Рейтинг: +10

      gwherherh 57 минут назад

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      Рейтинг: +491

      eugen-han 1 час назад

      Смех, да и только. Когда нет результата и не видно его в перспективе, то обычно бьют по рукам, после чего тренер уходит без какой-либо компенсации, если он конечно порядочный, как Божевич на пример. Но здесь похоже на метод в адекватном варианте против жулика самих же жуликов.
      Нижний Новгород с неба звёзд не хватает, но и они не смогли по каким-то причинам продолжить сотрудничество с Кержаком.

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      Рейтинг: +6359

      порт 1 час назад

      Лохи не мамонты, не переведутся.

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      Рейтинг: +1077

      Таврида 1 час назад

      Кержанули Санька.

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      Рейтинг: +71

      Bez Imeni 1 час назад

      Опять кинули,видимо это карма!!!

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      Рейтинг: +18478

      ilichkadr 1 час назад

      Заграничные похождения Шурика откровенной тухлятиной попахивают...

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